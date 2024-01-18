〈三星新機登台〉電信三雄同步展開預購 中華電：Ultra比重達7成、鈦灰色最夯

三星Galaxy S24旗艦系列。(圖:三星提供)
三星Galaxy S24旗艦系列。(圖:三星提供)

三星 AI 旗艦機 Galaxy S24 系列登場，電信三雄今 (18) 日同步展開預購，中華電 (2412-TW) 更宣布預購已全數額滿，其中，頂規旗艦 Galaxy S24 Ultra 預購比重高達 7 成，顏色以鈦灰色最受青睞。

根據中華電網路門市預購狀況，三星 S24 系列三款機型中，Galaxy S24 Ultra、S24+、S24 各佔比 70%、20%、10%，顯示大尺寸、內建 S Pen 的頂規旗艦機種最受忠實星粉青睞。

機型顏色方面，Galaxy S24 Ultra 主打色「鈦灰」以備受矚目的驚艷外觀，佔近 4 成，其次為「鈦黑」與「鈦紫」；Galaxy S24 + 與 Galaxy S24 以「鈷藤紫」和「琥珀黃」最受客戶歡迎。

中華電資費部分，以「精采 5G 購機」優惠資費，月繳 1399 元、48 個月租期，Galaxy S24 256G 只要 0 元、Galaxy S24+ 256G 專案價 5990 元、Galaxy S24 Ultra 256G 專案價 14990 元，並享指定銀行信用卡 24 期 0 利率。

另外，「精采 5G 購機」優惠資費，月繳 999 元以上，搭配「舊機換新機」舊機回收價加碼折 3000 元、Galaxy Watch6Classic 系列合購優惠最高折 4000 元，VIP 最高折 5000 元，總計最高享加碼 12,000 元優惠。

台灣大 (3045-TW) 也祭出資費優惠，申辦指定專案，Galaxy S24 系列專案價只要 0 元起；台灣大老客戶購機專案價最高折 2,000 元，VIP 續約最高折 5,000 元。台灣大 myfone 門市同時提供舊機換新活動，專案價最高折 2,000 元。預購 Galaxy S24 系列用戶，再送原廠「透明多功能保護殼」，另外，預購 256GB 機款用戶，享原廠「容量免費升級」好康，可免費升級至 512GB。

遠傳 (4904-TW) 今日中午起搶先開放預購 Galaxy S24 全系列機款，預購期間購機享容量免費小升大，用 256G 的價格即可帶走 512G 的旗艦機、現折 4,000 元，等同申辦遠傳心 5G 月付 1,399 元指定方案搭配 Galaxy S24 Ultra 512G，最低只要 14,990 元，就能把原價 47,900 元的 AI 旗艦帶走。

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