ETF獲批後比特幣連日下跌 分析師：最多恐回調至3.4萬美元

自從上周比特幣 ETF 獲得批准以來，全球最大的加密貨幣比特幣一直面臨拋售壓力，自此連跌 4 天，創下去年 12 月中旬以來的最大跌幅。

據 investing.com 數據，截至台北時間周一 (15 日) 下午 13:35，比特幣價格略微回升，報 42689 美元，24 小時上漲 0.25% 市值為 8374.1 億美元。

在貝萊德 (BlackRock Inc.) 和富達投資 (Fidelity Investments) 等主要參與者的近 12 檔 ETF 首次亮相後，比特幣經歷了短暫的飆升，升至超過 49000 美元的兩年高點。然而，正如多位分析師預計，比特幣隨後開啟「買在謠言、賣在事實」反應，出現進一步拋售賣壓。

IG Australia Pty 市場分析師 Tony Sycamore 預計，本輪調整比特幣可能下跌至 38000 美元至 40000 美元之間。

著名加密貨幣分析師 Ali Martinez 表示，比特幣在通道上限 (48000 美元) 附近遇到了阻力，預計將出現進一步回調，目標下限為 34000 美元。 此次回調之後，預計將出現隨後的反彈，比特幣的目標是重新回到 57000 美元的上限。

此外，Martinez 還強調了比特幣礦工部位指數 (MPI) 的收據，顯示 1 月 12 日飆升至 9.43。MPI 的上升表明礦工參與的比特幣交易量高於平時，暗示潛在的銷售傾向。

資深 ETF 分析師 Eric Balchunas 表示，新推出的美國現貨基金在最初兩天的交易中獲得了 8.19 億美元的淨流入。其中，貝萊德的 iShares 比特幣信託基金吸引了 5 億美元，而 Fidelity Wise Origin 比特幣基金則吸引了 4.22 億美元。

另一方面，擁有 260 億美元資產的灰階比特幣信託基金 (Grayscale Bitcoin Trust) 是同類資產中規模最大的，上周轉換為 ETF 後，資金流出總額達 5.79 億美元。該基金先前的封閉式結構，加上去年的交易價格低於其基礎持股，引發了對差距縮小的猜測，造成了近期的基金流出。