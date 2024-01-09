鋰價暴跌後 芝商所鋰合約交易量激增

路透周二 (9 日) 報導，近期鋰價暴跌後，鋰產業和交易商的避險活動激增，讓芝加哥商品交易所集團 (CME Group) 受惠，該公司去年的鋰合約交易量飆升。

隨電動車產業對鋰的需求不斷成長，意味著電動車電池所用材料價格波動的風險越來越大。芝加哥商品交易所的氫氧化鋰合約是現金結算的，因此很容易使用，因為避險者不需要擔心收到不合適等級的交割。

CME 鋰的產量從 2022 年的 468 噸攀升至 2023 年的 20,307 噸；未平倉合約 (市場持有的未償合約數量) 在 2023 年飆升 34 倍，達到 14,522 噸。

知情人士透露，高盛和麥格理等銀行是 CME 鋰業務的活躍用戶，因客戶希望避險價格風險。對此上述兩家銀行拒絕置評。

CME 金屬業務全球主管 Jin Hennig 表示：「鋰供需平衡的微小變化可能對價格產生重大影響，產生需要管理的風險。」

由於全球經濟成長放緩，電動車銷量落後於預期，過去一年鋰價格承壓。全球最大的鋰消費國和生產國中國的鋰價格較 2022 年 11 月的紀錄水準下跌 85%，當時供應開始增加且需求放緩。

英國 Benchmark Mineral Intelligence 顧問公司預估，2024 年至 2027 年鋰將出現大過剩情形，而 2030 年將出現近 40 萬噸碳酸鋰當量的缺口。該公司分析師 Daisy Jennings-Gray 說：「考慮到 (價格) 波動，鋰的避險策略對交易員和汽車制造商的採購團隊變得越來越重要……。」



廣州期貨交易所 (GFEX) 7 月份推出的以實物結算的碳酸鋰期貨，推動套利交易，推動了 CME 合約的發展。套利交易是指交易者買賣類似的合約，以從價格差異中獲利。GFEX 的合約只對中國公司開放，但海外公司可以通過當地經紀商或在中國註冊的實體進行交易。

花旗在去年 11 月的一份報告中表示：「我們認為，在消費者避險價格風險的願望和生產商為供應成長融資的需求的支撐下，交易所交易的鋰合約的流動性成長潛力巨大。」