美去年12月NFIB小企業信心回升 勞動力、通膨擔憂續存

美國周二 (9 日) 公布的一項調查顯示，去年 12 月小企業信心為五個月來首次上升，但招聘成本和對通膨的持續擔憂繼續打壓企業主的信心。

具體來看，去年 12 月美國全國獨立企業聯合會 (NFIB) 指數自 11 月的的 90.6 升至 12 月的 91.9，為去年 7 月以來首次上升，指數與去年 8 月持平，不過仍連續第 24 個月低於 50 年平均水準 98。

美國聯準會 (Fed) 於 2022 年啟動自 1980 年代以來最激進的升息行動，在此期間小企業主紛紛透露信貸緊縮的情況。報告指出，有 25% 的企業報告去年 12 月份獲利有所改善，較前一月增加 7 個百分點，不過勞動力成本繼續讓利潤承壓。



市場分析認為，通膨是小企業主的首要問題，經季節性因素調整後，將通膨作為主要擔憂的業主比例上升至 23%。此前，美國勞工統計局 (Bureau of Labor Statistics, BLS) 的數據顯示，去年 11 月份美國消費者價格意外上漲 0.1%。

美國勞工統計局的數據顯示，按 12 個月計算，去年 11 月份價格小幅上漲 3.1%，部分原因是汽車和卡車價格回升。NFIB 報告指出，未來經濟狀況的不確定性也削弱了商業展望。

將勞動力質量列為最大擔憂的企業主比例下降 4 個百分點，降至 20%，而將勞動力成本列為最大擔憂的企業主比例則略有上升。預估未來 6 個月商業狀況會好轉的企業主比例在去年 12 月份上升 6 個百分點，達到負 36%。