微軟與OpenAI合作關係過密 恐面臨歐盟調查

根據外媒周二 (9 日) 報導，微軟向 OpenAI 投資 130 億美元的交易可能面臨歐盟全面的合併調查，此前後者的高層人事大地震風波暴露兩家公司之間的深厚聯繫。

歐盟執委會周二表示，正在審查微軟對 OpenAI 的投資是否可以根據歐盟的合併規則進行審查。如果發現符合必要條件，監管機構可能會開始正式調查是否應該允許這種安排。歐盟此舉之前，英國競爭與市場管理局 (CMA) 也採取類似措施。

微軟從其對 OpenAI 的投資中獲益頗豐，總計達 130 億美元。透過將 OpenAI 的產品整合到其核心業務的幾乎每個角落，這家軟體巨擘很快確立自己在大型科技公司中無人能出其右的人工智慧 (AI) 領導者地位。自那以後，競爭對手 Alphabet(GOOGL-US)旗下的 Google 一直在奮力追趕。

最近，OpenAI 執行長阿特曼 (Sam Altman) 被解雇，隨後又被重新聘用，暴露這兩家公司之間密不可分的聯繫。在 OpenAI 董事會罷免阿特曼後，微軟股價立即下跌。微軟執行長納德拉 (Satya Nadella) 親自幫助談判並倡導他重返公司，一度提出雇阿特曼本人以及其他想離開 OpenAI 的員工。

歐盟反壟斷機構周二還宣布，呼籲就 AI 和虛擬世界領域可能出現的競爭問題徵求意見回饋。歐盟競爭事務專員維斯塔哲 (Margrethe Vestager) 在一份聲明中寫道：「我們正在邀請企業和專家告訴我們他們在這些產業中可能發現的任何競爭問題，同時也密切關注 AI 合作夥伴關係，以確保它們不會過度扭曲市場動態。」

歐盟執委會還補充說，在 2023 年，歐盟 AI 領域的風險資本投資估計超過 72 億歐元，而歐洲虛擬世界市場的規模估計在 2023 年超過 110 億歐元。該委員會表示，這種指數級成長可能會對企業的競爭方式產生重大影響。

截稿前，微軟 (MSFT-US) 周二美股盤前股價下跌 0.38%，每股暫報 373.25 美元。