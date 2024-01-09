新街研究2024年晶片股首選這3檔：輝達、美光、Mobileye

新街研究分析師認為，今年 3 檔晶片股可望有出色表演，具投資吸引力。

分析師 Pierre Ferragu 重申對輝達 (NVDA-US)、美光 (MU-US) 和 Mobileye Global (MBLY-US) 的買進評級，並稱這 3 檔是他 2024 年的首選股，其目標價分別為 700 美元、110 美元和 50 美元。

分析師寫道：「輝達的優勢巨大，該公司現行生態系統和龐大的安裝基礎使其擁有結構性優勢。」

輝達周一 (8 日) 大漲 6.43%，收每股 522.53 美元；美光股價上漲 1.8%，至 84.95 美元；Mobileye 股價上漲 3.08%，至 31.43 美元。

新創公司和企業向來偏愛輝達產品，因為它擁有強大的程式設計平台 CUDA，提供了與 AI 相關的工具，可以更輕鬆地開發應用程式 (app)。

Ferragu 表示，輝達在人工智慧半導體領域的領先地位使該公司得以匯集最先進觀點來改進未來的晶片設計，這是競爭同業無法比擬的能力。

至於美光，分析師預測，隨著客戶庫存正常化，該公司今年的利潤率將上升。

針對自動駕駛系統供應商 Mobileye，雖然該公司上周預警第一季營收恐年減 50%，與當時華爾街預期營收增加的說法背離，但 Ferragu 樂觀稱其長期基本面完好無損，稱其核心論點沒有改變。

Ferragu 預計 Mobileye 未來幾年將以更高價的解決方案，在汽車製造商中獲得更多市占。

Mobileye 周一宣布已取得「一家西方主要汽車製造商」的合約。