紐約Fed調查：去年12月消費者一年通膨預期降至3% 創近3年新低



美國紐約聯準銀行 (NY Fed) 周一 (8 日) 公布調查顯示，消費者去年 12 月對未來一年的通膨預期降至近 3 年來新低。通膨預期的下滑支持金融市場與聯準會 (Fed) 決策者的廣泛共識，即通膨壓力將繼續向 Fed 的 2% 目標回落。

具體來看，去年 12 月消費者對未來一年通膨預期降至 3%，為 2021 年 1 月以來新低，去年 11 月的預測則為 3.4%。消費者對未來 3 年的通膨預期為 2.6%，也不及去年 11 月的 3%，至於對未來 5 年的通膨預期則為 2.5%，依然是低於前值得 2.7%。

另外調查還發現，受訪者預估去年 12 月份大學費用的漲幅將高於去年 11 月份，而對食品和租金上漲的預期則有所下降；12 月份汽油價格年漲幅預期則穩定在 4.5%，而房價漲幅預期維持在 3% 不變。

通膨預期數據的下降支持金融市場和央行決策者的廣泛共識，即通膨壓力將繼續向 Fed 的 2% 目標回落。Fed 官員普遍認為，通膨預期對實際物價壓力有很大影響，因此去年 12 月調查結果的回落支持實質通膨將繼續放緩的觀點。

另一方面，價格壓力降溫使得 Fed 官員能強烈暗示已結束一場激進的升息行動。這場行動始於近兩年前，在 2022 年夏季通膨觸頂後加速。在去年 12 月 12 日至 13 日的會議上，Fed 決策者甚至決定在 2024 年降息，市場預料在 3 月 19 日至 20 日的會議上降息的可能性很大。

值得注意的是，受訪者還預測家庭收入和支出的成長將放緩，去年 12 月份後一項指標將降至 5%，為 2021 年 9 月以來的最低水準。儘管形勢有所放緩，但紐約 Fed 表示，去年最後一個月的預期支出增幅仍高於 2020 年 2 月新冠疫情前 3.1% 的水準。

此外，消費者認為授信狀況有所好轉，並指出對一年後授信的預期反而有所改善，更多的受訪者則預測一年後信貸條件會放鬆，而只有少部分的受訪者認為一年後受信條件會收緊。

紐約 Fed 報告指出，整體而言，去年 12 月有更多家庭對自己的財務狀況感到樂觀，對就業市場狀況也更為樂觀。