〈房產〉全台交易屋齡比一比 台北逾35年老屋交易超過半數達51%

購買房屋往往會考慮地點、環境、格局、屋況等條件，其中建築物屋齡也是多數消費者所關心的一項指標。房仲業者統計 2023 年七都實價登錄交易資訊，台北市屋齡成交中位數為 35.5 年，而有高達 51% 的房屋交易案件屋齡超過 35 年，是七都最老，而新竹縣市屋齡最年輕，僅 16.4 年。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，台北市是七都之中都市化程度最高的縣市，歷經長期發展，時至今日可供建築的大面積土地稀少，近年新建案多是採取都更、危老等方式辦理，但新增供給有限，因此屋齡 30 年以上建物比例居高不下，消費者購屋時可選擇的房子屋齡也偏高，今年交易案件中屋齡 40 年以上的占比高達 37%，而超過 35-40 年的成交屋齡也 17%。

除此之外，台北市的房價在七都中也是價格最高的縣市，在相同的預算之下，通常屋齡較高的物件也較有價格上的優勢，再加上通常屋齡偏高的房屋大都位於精華地段，因發展成熟，周邊生活機能完善，交通便捷，加上公設比相對較低，實際使用坪數實在，仍然相當受購屋族群青睞。

七都中位數屋齡最年輕的則是新竹縣市 16.4 年，其次是桃園市 18.8 年，新北市、台中市、台南市及高雄市中位數屋齡則集中落在 24 至 26 年之間。統計屋齡在 15 年內的交易占比，新竹縣市與桃園市二都有超過 4 成購屋者購買屋齡 15 年內的房屋，占比分別為 46% 與 42%。

陳金萍表示，新竹縣市受惠於竹科大量就業人口帶動購屋需求，加上薪資水準較高，購屋客群年輕且購買力強，偏好購買較新的房子，「喜新厭舊」態度鮮明。至於桃園市，因近年來公共建設、重劃區開發等利多不斷，讓桃園市人口穩定成長，也吸引不少建商進駐推案，購屋選擇多元，吸引年輕族群目光，加上房價在北北桃生活圈中相對實惠，讓原本居住於雙北的民眾選擇南向購屋，首購族群需求強勁，偏好較新的房子，因此，成為 15 年以下住宅交易占比次高的都市。

觀察屋齡 5 年內的交易占比，台南市與高雄市 5 年內新屋占比達 27%，是七都新屋交易占比最高的縣市。陳金萍分析，因南部科學園區進駐產業多元，近年產業快速成長，也帶動台南房市交易熱絡，加上重劃區土地釋出吸引建商推案，新屋穩定供給，今年來也帶來一波新屋交屋潮，拉升 5 年內新屋占比，其中又以安南區新屋交易尤為熱絡。

而高雄則受惠於台積電進駐楠梓產業園區，加上橋頭園區開發，未來將可串聯台南園區、路竹園區、楠梓產業園區、亞灣創新園區形成產業聚落，發揮半導體產業鏈群聚經濟效益，產業效應增加大量就業機會，也推升購屋需求。過去建商推案積極，近兩年陸續交屋，也造就新屋市場交易熱絡。而從實價登錄交易資訊觀察，高雄今年 5 年內新屋交易主要以楠梓、橋頭、仁武為交易熱區。

此外，台南與高雄也是台灣南部發展最早的兩個縣市，傳統都會區域亦有眾多房市交易量，因此雖然南二都和桃竹地區於屋齡 5 年以下的交易比例均高，但是台南與高雄在屋齡 30 年以上的房屋交易量，也占 3 成以上。