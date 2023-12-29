〈房產〉新北都更危老案齊發 建商看2024年總銷金額將突破千億元

雙北素地難求，今年新北市都更危老重建案齊發，2023 年新北市重建新案上衝至總銷 800 億元案量，科達建築董事長賴建程今 (29) 日指出，不少建商先前看好已卡位全台人口最多的板橋、新莊、三重等地進行整合，新北老屋重建新案總銷 2024 年有望突破千億元案量。

近兩年都更、危老案紛紛開花結果，且案案身價水漲船高，改寫當地房價紀錄，如板橋指標案「勝輝一邸」最新實價登錄，每坪最高成交來到 121.5 萬元，坐穩新北豪宅王寶座；同時，新北市今年危老重建案量相較去年增加逾 3 成，不僅以板橋區個案數量最多，總銷也超過百億元案量，成為建商插旗、整合首選區域，無非因板橋兼具人口、交通、商業優勢。

據民政局統計，板橋區人口總計 55.4 萬人，位居全台人口最多的行政區之首，五鐵共構的交通便利性，推升板橋區成為國際城市！區內包括板橋新板特區、文化雙十生活圈、新埔生活圈、府中生活圈、江翠北側重劃區、亞東醫院週邊等生活圈，觀察實價登錄，近 1 年各生活圈、屋齡 5 年內的新屋房價以新板特區每坪 115.4 萬元最高，其次為亞東醫院生活圈每坪 85.1 萬元、江子翠捷運站商圈平均每坪 80.1 萬元行情。

賴建程指出，雙北素地難求，都更、危老是近年政府力推的政策主軸，因此，不少建商早就先卡位全台人口最多的板橋區、新莊區等區進行都更危老整合，今年都更危老案也紛紛開花結果，光是新北市今年老屋重建案總銷可達約 800 億元案量，更出現捷運沿線指標個案破百萬元的行情，如新板特區都更指標案「勝輝一邸」每坪最高成交 121.5 萬元，而捷運江子翠站都更案「三輝玳門」也以每坪近 104 萬元之姿，雙雙名列新北豪宅榜單，捷運板橋站都更案「皇翔來青」今年成交每坪逾 95 萬元，以及新埔商圈「佳元植」也站上每坪 93 萬元，顯見老屋重建後的身價水漲船高。

賴建程分析，板橋區擁有新板特區、新埔及江子翠商圈等最精華的地段，其中，又以江子翠捷運站、文化與雙十路商圈週邊為板橋購屋最熱的區域，因地理位置優越，兼具捷運一站、一橋進台北市的交通優勢，房價又相對北市親民，加上商圈發展成熟，銀行、美食、超市、診所等食衣住行完善，周邊除了有新北市議會、藝文中心、圖書館，還有明星學區、多座綠地公園，文藝氣息濃厚，被譽為北市大安區，不僅吸引不少北市外移的自住客，也是不少家長購屋首選。

板橋文化雙十商圈購屋指名度高，區域 2-3 房大樓成屋產品熱門，總價落在 1800~3500 萬元，屋齡 10 年內新古屋每坪約 70-80 萬元不等，除了成屋指名高，當地剛性客群穩定，而商圈內 2024 年 1 月也有總銷 16 億元危老重建新案「科達琢真文化」準備推出。