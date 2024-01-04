〈房產〉去年全台住宅開工量挑戰連4年超越13萬戶 台中供給量居冠

根據最新公布的開工資料顯示，去年前 11 月住宅開工數量為 12 萬戶，推估全年有機會站上 13 萬戶，雖然較 2022 年的 14.6 萬戶衰退，不過連續 4 年每年 13 萬戶以上的開工量，已經創下 2009 年統計以來的最大規模的開工潮，主要原因包括房市需求暢旺、雙北以外區域崛起住宅需求增加，住宅型態由透天轉為電梯大樓有關。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，全台這波住宅開工潮與雙北外都會區崛起有很大關係，這些地區基期較低，加上市場需求被點火，外來工作機會增加，又有許多重劃區可以開發推案，加上雙北外的居住型態也從三代同堂的透天，變成有管理的大樓型產品，都帶動需求增加，開發商在這些區域推案順利銷售，更有信心買地推案，因此過去新北市推案最多，但近年台中市已經超越新北成為開工量最大的區域。

統計顯示，這波開工潮的高峰落在 2022 年，住宅開工 14.6 萬戶，2023 年前 11 月住宅開工 12 萬戶，推估全年約 13 萬戶，有機會挑戰連續 4 年住宅開工量都在 13 萬戶以上，而 2009~2019 年平均每年住宅開工數量是 8.3 萬戶，由此可見這波量能的確十分強勁。

以區域來看，2023 年前 11 月住宅開工數量最高的是台中市，共達 2.7 萬戶，其次則是新北市的 2.2 萬戶，桃園市的 1.7 萬戶，台南市則是超越台北市，開工數量達 1.2 萬戶，高雄市則是開工達 1.3 萬戶。

曾敬德指出，過去幾年開工大量，當時候房市景氣暢旺，加上自用需求穩健，銷售狀況穩定，不過有些科學業投資題材的區域，可能投資的比例就會稍高一些，另外平均地權條例上路也改變預售生態，新制上路後的自用當道，投資都轉向長期置產。