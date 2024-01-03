Fed去年12月貨幣政策會議紀錄將出爐 市場又要被潑冷水？

隨 2024 年到來，對市場和經濟學家來說，美國聯準會 (Fed) 何時開始降息仍是一個巨大的未知數。聯邦公開市場委員會 (FOMC) 去年最後一次貨幣政策會議紀錄將於台灣時間周四 (4 日) 凌晨 3 點公布，有分析認為市場恐怕等來一份偏鷹的紀錄，傳達央行「不急於行動」的訊號。

根據 Fed 上次會議公布的預測，多數官員預估，隨通膨穩步降至 2% 目標，今年政策利率需要至少下調 0.75 個百分點，將在今年內進行 3 次降息，聯邦基金利率從當前 5.25%-5.5% 水準下調至 4.6% 左右。

甚至有交易員認為 Fed 今年會進行最多 7 次降息，累積降息 1.75 個百分點，為上述 Fed 預測的兩倍多。但是有多數分析師認為，這份 12 月的貨幣政策會議紀錄有很大的機率會給投資人潑冷水，Fed 不希望自己替通膨降溫的成果被市場過快降息的預期扼殺。

有分析指出，Fed 可能會利用本次會議紀錄傳達「不急於行動」的訊號，凸顯鷹派成員在降息之前保持謹慎和克制的立場。另一方面，Fed 主席鮑爾在去年 12 月中旬會後的記者會上堅稱，降息還不是討論的主題，讓今年首次降息的時機存疑。

根據芝商所 FedWatch Tool 顯示，市場普遍認為 Fed 會在今年 3 月首次降息，但經濟學家卻認為 Fed 會延到年中左右。

SGH Macro Advisors 首席美國經濟學家 Tim Duy 認為，Fed 的方向很明確，因為通膨下降正推動其降息。他指出，通膨放緩和聯邦基金利率穩定的結合意味著，儘管通膨緩解、就業市場成長料將放緩，但貨幣政策實際上正變得更具限制性。

Duy 還說，儘管會議紀要「不太可能直接指向」投資人目前預期的 3 月份降息，但會議紀要可能顯示 Fed 越來越相信通彭正走向物價穩定的道路。

市場可能等來一份偏鷹的會議紀錄

通膨穩步下降助燃 FOMC 內部的樂觀情緒，但並非所有成員持相同觀點。有分析認為，由於會議紀要在最終定稿之前會經歷修改，編輯們可能會著重筆墨描述他們想要傳達的關鍵資訊，即「不急於行動」，預估這份報告會突出鷹派成員在降息之前保持謹慎和克制的立場。

總而言之，市場等來的可能是一份偏鷹的會議紀要，可能會引發市場「避險」情緒，利多美元而利空黃金。

但這種影響可能不會持續太久。首先，人們對軟著陸情景仍抱有相當樂觀的態度。其次，市場對 Fed 的預測持保留態度，Fed 很晚才承認通膨不是暫時性的，也可能很晚才承認已經做得足夠多甚至有些過分多。

最後，正如 Fed 一向強調的那樣依賴數據，市場相信，除非數據凸顯新的通膨傾向，否則沒有理由害怕鷹派表態。

數據透露政策轉向端倪

事實上，自 Fed 貨幣政策會議以來陸續公布的數據，以及決策者在去年 12 月 12 日至 13 日會議上預期的資料，在利率政策方向上出現了強勁的轉變。

11 月份總體個人消費支出 (PCE) 物價指數下滑；剔除波動較大的食品和能源成本，核心 PCE 按年計算成長不到 1%。從 6 月到 11 月的半年內，核心 PCE 通膨率略低於 2% 的目標——有一些分析師指出，這一事實可能會讓 Fed 早晚降息。

Fed 主席鮑爾曾在上次記者會上指出，在通膨率回到 2% 的目標之前，利率需要下降，因為否則就太晚了，政策將更加嚴格——就業市場的風險也會更大——不是必要的。

德銀經濟學家在對 Fed 今年政策情景的分析中表示，Fed 將在 6 月開始降息，但如果通膨數據弱於預期，最快在 3 月首次降息將是合理的。

Fed 下一次貨幣政策會議將於 1 月 30 日至 31 日舉行，而美國接下來的就業市場與通膨數據將決定最終結果。美國將於周三 (3 日) 稍晚公布職位空缺數據、周五 (5 日) 最新非農就業報告即將出爐、最後下周還有重磅的去年 12 月消費者物價指數。