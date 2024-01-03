特斯拉去年12月中國製電動車銷售近10萬輛 年增近7成

中國乘用車市場信息聯席會 (CPCA) 周三 (3 日) 公布的資料顯示，特斯拉去年 12 月中國製電動車銷售 94,139 輛，年增 68.7%，其中 Model 3 和 Model Y 電動車的交付量較 11 月份成長 14.2%。

這一數據讓特斯拉在中國的全年銷量 (包括出口) 達到 947,742 輛，占這家美國電動車先驅全球交付量的 52.4%。特斯拉的上海廠是其全球最大的工廠，每年能夠生產 110 萬輛 Model 3 和 Model Y 汽車，除中國之外，還向紐西蘭、澳洲和歐洲等國家供貨。

在全球範圍內，特斯拉在去年第四季交付創紀錄的 484,507 輛汽車，超出市場預期，但卻被比亞迪超車，後者成為最大的電動車製造商。

比亞迪 (1211-HK) 去年 12 月交付 341,043 輛車，較 11 月成長 13%、年增 45%，其主力車款分別是 Dynasty 和 Ocean 系列。另外，該公司去年第四季新能源汽車銷量達到創紀錄的 944,779 輛，其中包括 526,409 輛純電動汽車。

分析指出，特斯拉在這個全球最大的汽車市場面臨著日益激烈的競爭，激烈的價格戰和電動車需求放緩並沒有阻止中國的後來者進入這個領域。

去年年初，特斯拉在中國發起一場價格戰，吸引 40 多個品牌參戰，對產業獲利能力造成了打擊。雖然比亞迪以各種折扣政策繼續推動銷售，但這特斯拉在上個月 5 次上調價格後，於該月暫停在中國市場的價格調整。

另一方面，中國智慧手機製造商小米 (1810-HK) 上周推出首款電動汽車，目的是在未來 15 至 20 年內成為全球 5 大汽車製造商之一，從而加劇電動車的競爭。

據了解，小米在中國手機領域最接近的競爭對手之一華為已就智慧汽車投資事宜接洽賓士 (Mercedes Benz) 和福斯汽車 (Volkswagen) 旗下的奧迪 (Audi)。

不過特斯拉已經在上海獲得一個超大電池製造廠的土地，預估將於今年第四季投產。這表明該計畫的進展速度比最初計畫的要慢。

特斯拉在上海擴大其電動車產能的雄心勃勃的計畫，仍取決於中國監管機構的批准，上海是其全球最大的生產中心。

截稿前，特斯拉周三盤前股價下跌 1.13%，每股暫報 245.62 美元。