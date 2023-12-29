傳輝達將在中國推出符合美國出口禁令的低效版本遊戲晶片

美國晶片製造巨頭輝達 (NVDA-US) 將在中國推出性能較低的遊戲處理器調整版本，以符合美國的出口限制。

根據輝達官網向中國消費者的產品頁面顯示，新的 Nvidia RTX 4090D 示將於 1 月推出，該晶片組的「CUDA」(統一運算設備架構) 核心比正式版本少了 11%。

RTX 是輝達的高級遊戲繪圖晶片 (GPU) 系列。該公司的 CUDA 架構本質上是相當於 CPU 核心的 GPU。

該公司發言人告訴《路透》，該晶片的設計「完全符合美國政府的出口管制」。

根據《路透》報導，發言人表示，輝達在開發該產品時「與美國政府進行了深入接觸」。

華盛頓對中國實施出口限制，阻止中國公司獲得美國公司的一些最先進的晶片。

出口規則主要針對支援人工智慧 (AI) 應用的晶片，但專注於遊戲的處理器也受到關注，因為許多處理器也有 AI 的潛在用途。

根據美國證券交易委員會 (SEC) 10 月 17 日提交的文件，Nvidia RTX 4090 被列入美國製造晶片禁止名單。輝達在其官網上表示，RTX 4090D 晶片利用 AI 來加強效能。

2023 年輝達股價飆升，年初至今股價上漲了 2 倍多。該公司受益於 AI 需求的激增，這在很大程度上要歸功於 OpenAI 的 ChatGPT 聊天機器人引起的巨大轟動。