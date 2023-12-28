借助AI之力 輝達今年將成晶片營收龍頭

晶片產業龍頭可能就要易主。借助 AI 熱潮，輝達 (NVDA-US) 營收可望超越三星、英特爾 (INTC-US)。

根據 Benzinga Pro 數據，輝達預計今年第 4 季營收爲 200.4 億美元，不僅超出市場預期，甚至還超過業界半導體巨頭台積電 (TSM-US) 的第 4 季營收財測。

市場研究公司 QUICK FactSet 分析師指出，截至 2024 年 1 月的財年，輝達可望在 2023 年全年實現創紀錄的 588.6 億美元營收，同比成長 118%。

相較之下，三星電子半導體部門全年營收預計下降 34% 至 490 億美元。英特爾同期營收預計將下降 14.5% 至 539 億美元。AMD (AMD-US) 預計全年營收從 2022 年的 236 億美元降至 226.3 億美元。

年初至今，輝達股價已經飆升 234%，是今年標普 500 指數表現最佳的股票。

受惠於人工智慧 (AI) 爆發，輝達異軍突起。長期以來，英特爾和三星電子一直在晶片產業占據領導地位。根據市場研究機構 Gartner 的數據，從 1992 年到 2017 年的 25 年，英特爾占據半導體營收第一的位置。2017 年之後三星電子奮起直追，與英特爾展開晶片營收王冠的爭奪戰。2022 年，三星電子終於登上寶座。

但 AI 的蓬勃發展改變了這個格局。隨着 2023 年 AI 熱潮，輝達緊跟潮流，晶片銷量大幅成長，成為美股最大贏家。與此相對應的是近兩年內記憶晶片供過於求，導致三星電子等企業營收大幅下滑。

AI 的爆發始於 ChatGPT 聊天機器人的流行。成千上萬的輝達 AI 加速器晶片組支援大多數生成模型。輝達第 2 季度營收增加一倍多至 103 億美元，第 3 季營收成長 206% 至 181.2 億美元，反映出市場對其 AI 晶片的強勁需求。

而輝達也未安於現狀。雖然在 AI 晶片方面擁有優勢，但隨着衆多競爭對手紛紛追隨 AI 熱潮的腳步，輝達並沒有高枕無憂。

本月初，輝達主要 AI 晶片競爭對手 AMD 推出兩款旗艦 AI 晶片，正式與輝達正面對決。英特爾本月還表示，為了增加競爭力，將於 2024 年推出新的 AI 晶片，瞄準數據中心應用。

此外，全球最大的雲端營運商也在開發自有 AI 晶片，以降低成本。谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、微軟 (MSFT-US) 最近都宣布投入。從 2024 年開始，隨著更多企業使用生成式 AI，晶片成本競爭力將變得更加重要。

目前，谷歌已在使用內部晶片來訓練其新的生成 AI 模型 Gemini。谷歌 DeepMind 產品副總裁柯林斯 (Eli Collins) 透露：「雖然這是我們最大的模型，但與之前的大型模型相比，它的服務成本要低得多。」

即使分析師預計這些公司的客製 AI 晶片可能搶走輝達的部分市場大餅，但他們也表示，根據應用的不同，輝達的產品將繼續因其多功能性和高性能而受到青睞。