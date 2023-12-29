投資人迎接新年到來 美債殖利率小幅走升

投資人的注意力仍集中在經濟和貨幣政策的未來道路上，美國公債殖利率周五 (29 日) 走高。

美東時間清晨 5:43，10 年期公債殖利率上漲 3.5 個基點至 3.885%。2 年期公債殖利率上漲 2 個基點至 4.301%。

殖利率和價格走勢相反。1 個基點等於 0.01 個百分點。

投資人展望 2024 年前景，聯準會何時降息以及降息頻率仍存在疑問。

聯準會本月稍早表示，預計明年將降息三次，但某些投資人希望進一步降息。根據芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具，市場普遍預計 2024 年 3 月將進行首次降息。

美國經濟狀況以及聯準會是否會在利率維持高位的情況下實現軟著陸並避免經濟衰退，也仍然存在不確定性。

貝倫貝格首席經濟學家施米丁 (Holger Schmieding) 在最新報告中表示：「預計 2024 年上半年美國經濟成長率將降至 1% 以下。」「話雖如此，聯準會仍可望在 2024 年實現軟著陸這個通常難以實現的壯舉。潛在通膨的緩和鼓勵了債市和股市驗證聯準會的轉向。」

他預計聯準會將在 5 月首次降息。

美國債券市場將於周五提前休市，周一 (1 日) 繼續休市以慶祝新年。