汽油庫存上升 明年美國燃料價格可望走低

分析師預測，隨著全球煉油能力的躍升和美國汽油庫存過剩壓低零售價格，美國車主預計 2024 年汽車燃料成本將連續第二年下降。

根據價格追蹤機構 GasBuddy.com 的年度展望，明年全美平均零售汽油價格可能會下降 13 美分至每加侖 3.38 美元。

根據最新的短期預測，美國能源資訊署 (EIA) 預計明年的平均汽油價格將下降 17 美分。

較低的汽油費用可以讓消費者有更多錢花在其他地方，並可能協助美國避免明年的經濟衰退。2022 年 6 月，全美汽油平均價格首次突破每加侖 5 美元，通膨率升至 40 年來的最高紀錄。

智庫經濟諮商會本月發布的報告顯示，汽油價格下跌讓美國消費者信心在 12 月升至 5 個月高位，促使許多消費者計劃在未來 6 六個月內購買機動車輛、房屋和主要家電。

GasBuddy 分析師迪哈恩 (Patrick De Haan) 表示：「汽油價格確實凸顯出美國人對經濟的看法。這是一種每個人都知道價格的商品，無論是否需要它。」

EIA 數據顯示，自 11 月中旬以來，美國燃料庫存迅速增加。自 11 月 17 日以來，煉油廠增加超過 1000 萬桶汽油庫存。

EIA 周四 (28 日) 表示，在美國中西部，汽油庫存處於 2022 年 4 月以來的最高水平，而該地區的煉油廠利用率上周攀升至有記錄以來的最高水平。

EIA 本月稍早表示：「美國汽油庫存目前高於去年同期，預計 2024 年 1 月也是如此。」

在此同時，中國、印度、墨西哥、中東和奈及利亞今年將新增煉油產能超過每日 100 萬桶。

迪哈恩表示：「全球煉油量持續改善，提高產能並讓人們安心，今年創紀錄的價格將不會出現。」