輝達不夠看！今年哪檔美股表現最狂？冠亞軍漲幅均破1,000%

今年表現最佳的股票是哪一檔？輝達 (NVDA-US) 等「絕地 7 騎士 ( Magnificent 7)」嗎？《MarketWatch》專欄指出，這檔甚至與人工智慧（AI）無關。

輝達股價年迄今已飆升超過 200%，所謂的「絕地 7 騎士」7 大科技股今年迄今股價回報均相當出色，風靡華爾街。

根據 FactSet，蘋果 (AAPL-US) 今年迄今漲近 50%，而微軟 (MSFT-US) 同期漲約 56%，谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 兩類股均上漲近 60%，亞馬遜 (AMZN-US) 上漲了 80% 以上，特斯拉 (Tesla-US) 股價翻倍，臉書母公司 Meta Platforms (META-US) 幾乎漲近 200%。

然而，這些都遠不及 2023 年表現最強兩大檔。根據截至 12 月 26 日市值至少為 10 億美元的公司計算，生物科技公司 Soleno Therapeutics (SLNO-US) 和線上二手車經銷商 Carvana (CVNA-US) 分屬今年漲幅冠亞軍，前者今年迄今暴漲約 1,900%，後者飆升 1,047%。

Soleno 秋季宣布其二氮嗪膽鹼緩釋片劑的正面成果，可治療俗稱小胖威利 (PWS) 的罕見遺傳性疾病，該病會導致智力障礙。殘疾、肥胖等症狀。

Soleno 的代表沒有立即回覆置評請求。

線上二手車經銷商 Carvana 今年截至周三股價上漲 1047%，每股來到 54.39 美元。該汽車零售商過去一直戮力減輕債務負擔，多年來力求轉虧為盈，有助於避開了現金危機。

Carvana 資本市場主管 Mike McKeever 形容，今年對該公司來說是「決定性的一年」。競爭對手 CarMax (KMX-US) 今年迄今股價上漲了 28%，相較平淡，而在美國上市的 Auto Trader (ATDRY-US) 同期上漲 50%。

今年其他表現優異的公司包括先買後付 (BNPL) 的貸款機構 Affirm Holdings (AFRM-US) ，今年迄今已飆升超過 400%。

素以波動性聞名的生物技術和生物製藥股，以及以及加密貨幣相關實體在這場「幾十年來最奇怪的牛市」中脫穎而出，

在美聯準會 (Fed) 示意滿意遏制通膨飆升的努力結果後， S&P 500 指數和道指均徘徊或接近歷史紀錄水準。

然而，這些表現對明年意味著什麼？很難說。動能和趨勢可能瞬間轉變，受歡迎的產業也恐怕很快被新的高飛股攻城掠地。