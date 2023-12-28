〈美股早盤〉主要指數開高 市場聚焦明年降息

2023 年倒數第二個交易日，主要指數周四 (28 日) 開高，而標普 500 指數因市場寄望美國聯準會 (Fed) 明年提前降息，徘徊在歷史高位附近。

截稿前，道瓊工業指數漲近 40 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數漲逾 30 點或近 0.2%，標普 500 指數漲近 0.2%，費城半導體指數跌近 0.1%。

美股周三勉強保住部分漲幅，盤中三大股指均在小幅上漲和下跌之間震盪，但最終收高。所有的指數都在按月、按季和按年上漲。

現在的焦點將放在標普 500 指數上。如果收盤高於 1 月份創紀錄的 4,796.56 點，將證實該指數在 2022 年 10 月觸及熊市收盤低谷後進入牛市。

美國經濟明年可能軟著陸的早期降息樂觀情緒，以及人工智慧 (AI) 熱潮推動 2023 年美股反彈，但隨著借貸成本上升的全面影響逐漸顯現，對經濟放緩幅度更大的擔憂仍然存在。

Hargreaves Lansdown 的貨幣和市場主管 Susannah Streeter 表示：「人們預估明年會出現金髮姑娘，通膨正在降溫，但美國經濟仍保持足夠溫暖，儘管熊市仍有捲土重來的風險。」

美國勞工部最新公布數據顯示，上周初領失業金人數報 21.8 萬人，高於經濟學家預期的 21 萬人，也遠超修正後前值 20.6 萬人；上周續領失業金人數報 187.5 萬人，符合經濟學家預期，低於修正後前值 186.1 萬人。接下來市場將把目光聚焦在下周五出爐的非農就業數據。

截至台北時間周四（28 日）22 時許：

焦點個股：

VinFast(VFS-US) 早盤股價上漲 0.36%，至每股 8.51 美元

外媒周四報導，越南電動車製造商 VinFast 與美國北卡羅萊納州經銷商 Leith Automotive Group 首次建立合作夥伴關係，這是該公司為提高在美國市場的銷量所做的最新努力。

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價上漲 0.56%，至每股 194.23 美元

蘋果的主要中國合作夥伴立訊精密 (002475-CN) 將獲得一家台灣競爭對手運營的 iPhone 組裝廠控制權，蘋果正在加強與中國供應商的關係，以改善與北京方面的關係。報導還指出，預估此次收購將使立訊有更好的機會與鴻海 (2317-TW) 富士康競爭。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 0.82%，至每股 263.58 美元

雖然特斯拉汽車製造業務的毛利率將受到壓力，摩根士丹利在明星分析師 Adam Jonas 主導的一份報告中，重申了對特斯拉股票的「增持」評級和 380 美元的目標價，較周三價格高出 45%。儘管報告認為，其傳統汽車製造業務的利潤率將在未來一年繼續受到壓力。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 21.8 萬，預期 21 萬，前值 20.6 萬

美國上周續領失業金人數報 187.5 萬，預期 187.5 萬，前值 186.1 萬

華爾街分析：

瑞銀認為，美國經濟明年將陷入衰退，這將導致 Fed 大幅降息。早在 11 月，瑞銀就預估 Fed 將透過降息 275 個基點來應對不斷下降的通膨和經濟衰退。這一降息幅度令人瞠目，幾乎是市場目前預期的 75 個基點的 4 倍。

被譽為「沃頓魔法師」的沃頓商學院金融學教授 Jeremy Siegel 表示，到明年 12 月，通膨率將放緩至 2.5% 左右，經濟衰退的風險將低於 50%，並暗示 Fed 明年可能會降息 5 到 6 次，將利率降至 4% 以下。而股市可能會再上漲 10% 到 15%，房價可能會上漲 5% 到 10%。