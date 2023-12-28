越南電動車製造商VinFast 在美開設首家經銷商

根據路透周四 (28 日) 報導，越南電動車製造商 VinFast 與美國北卡羅萊納州經銷商 Leith Automotive Group 首次建立合作夥伴關係，這是該公司為提高在美國市場的銷量所做的最新努力。

截稿前，VinFast(VFS-US) 周四盤前股價上漲 0.24%，每股暫報 8.50 美元。

VinFast 執行長今年 8 月接受路透社採訪時曾表示，該公司正在改變其分銷模式，從特斯拉 (TSLA-US) 直接面向消費者的方式，轉變為包括經銷商在內的「混合」(hybrid) 模式。

美北卡羅萊納州是 VinFast 一座價值 40 億美元製造工廠的所在地，預估將於 2026 年開始投產。

根據聯合聲明，除銷售點外，Leith Automotive 還將負責 VinFast 汽車所需的所有維修、維護和零組件。

VinFast 成立於 2017 年，由越南最大的企業集團 Vingroup 投資支持，於 3 月開始在加州交付電動汽車，並於 8 月底在那斯達克掛牌。

上個月，這家電動汽車製造商表示已經收到美國各地 70 家經銷商的申請，如果獲得批准，VinFast 將能夠通過美國全國 125 個銷售點銷售其電動車。

VinFast 進入美國市場正值電動車定價面臨壓力之際，這場價格戰由市場領導者特斯拉和一系列中國公司領導。

今年第二季和第三季，該公司在全球銷售了約 1.3 萬輛電動車，其中一半以上賣給其創始人旗下的一家關聯公司。