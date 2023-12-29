美11月簽約待過戶成屋銷售指數報71.6 仍處歷史新低點

美國 11 月簽約待過戶成屋銷售指標保持在創紀錄的低點，表明受庫存不足和高價格困擾的轉售市場疲軟。

全美不動產經紀人協會 (NAR) 周四 (28 日) 公布最新數據顯示，美國 11 月簽約待過戶成屋銷售指數 ((Pending Home Sales Index, PHSI)) 維持在 71.6 不變，為 2001 年以來新低，前值自 71.4 上修至 71.6。

美國 11 月簽約待過戶成屋銷售月增率報 0%，遠低市場預期的 1% 增速，前值自負 1.5% 上修至負 1.2%；未經調整的 11 月簽約待過戶成屋銷售年增率下滑 5.1%。

NAR 首席經濟學家 Lawrence Yun 在一份聲明中說：「儘管抵押貸款利率下滑並未促使更多買房者在 11 月提交正式購房合約，但卻引發了購房興趣激增，這一點從更多的交易中可以看出。」

抵押貸款利率在秋季徘徊於 8% 之後，最近幾周已降至 7% 以下，提振對新房產的需求。新屋開工上月觸及 6 個月高位、成屋成交合約較 13 年低點略有反彈。

據建築商和房地產經紀人報告，在本月早些時候美國聯準會 (Fed) 暗示已結束升息後，買家和賣家的興趣重新燃起。

Yun 說：「隨著抵押貸款利率在 12 月進一步下降，導致每月從最近的周期性利率峰值中節省約 300 美元，房屋銷售將在 2024 年有所改善。」

在美國最大的房地產市場南方，成屋合約簽約指數下降至有記錄以來的最低水準，而其他三個地區的待完成銷售也在攀升。