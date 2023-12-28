小米首款電動車亮相 力拚成為頂級汽車製造商

中國智慧手機製造商小米周四 (28 日) 在北京舉辦首場發表會，揭開其第一款電動汽車的神秘面紗，同時小米董事長兼執行長雷軍還表示，小米汽車將透過 15 至 20 年的努力，成為全球排名前五大車商。小米汽車的目標是打造一輛能媲美保時捷、比肩特斯拉的夢幻汽車。

圖：小米

這款被命名為 SU7 的轎車是一款備受矚目的車型，在兩個半小時的發表會中，雷軍對小米汽車的引擎、平台架構、自研 CTB(電池車身一體化技術) 一體化電池、壓鑄、自動駕駛、智慧座艙等技術以及設計等進行介紹。

這款 SU7 將由中國國有汽車製造商北汽集團 (BAIC Group)(1958-HK) 在北京的一家工廠生產，年產量為 20 萬輛。

但這款可能在幾個月後上市的電動車，在中國這個全球最大的汽車市場首次亮相之際，正面臨產能過剩和需求放緩的問題，該問題引發一場車商間激烈的價格戰。

不過這並未阻止雷軍勾勒出宏大的目標。他在發表會上說：「透過未來 15 到 20 年的努力，我們將成為世界五大汽車製造商之一，努力提升中國整體汽車工業。」他還補充說，這些計畫包括打造「一款與保時捷和特斯拉媲美的夢想汽車」。

由於與小米的手機和其他電子設備共用作業系統，預估 SU7 也將吸引客戶，其駕駛將可以無縫使用該公司現有的行動應用程式組合。

上海諮詢公司 Automobility 執行長 Bill Russo 表示：「小米是一個成熟的消費電子品牌，擁有數億『小米粉』(Mi Fans)，或其智慧設備生態系統的成員。因此，隨著汽車成為一種智慧設備，它們有很大的機會取得突破。」

據瞭解，SU7 將有兩種版本，一種是一次充電可行駛 668 公里 (415 英里)，另一種是 800 公里。相比之下，特斯拉 (TSLA-US) 的 Model S 續航里程高達 650 公里。

儘管小米 SU7 的售價尚未公布，但雷軍表示，成本「確實有點高，但每個人都會認為是合理的」。

另一方面，在中國經歷有記錄以來最冷的 12 月之一之際，SU7 的定位也是為吸引擔心冬天的消費者。雷軍表示，該車具有低溫快速充電能力，並配備了先進的技術，使其能夠在下雪等具有挑戰性的條件下識別障礙物。

然而雷軍的雄心壯志未能提振小米的股價，但該公司周四在香港上市的股價收盤下跌 0.25%，報每股 16.28 港元。