百度技術長：文心一言用戶數已突破一億

中國科技公司百度技術長 (CTO) 王海峰周四 (28 日) 表示，自家類 ChatGPT 的聊天機器人「文心一言」(Ernie Bot) 已有逾 1 億的用戶。

這一里程碑的用戶基礎是在北京深度學習峰會上宣布的，此前這家搜尋引擎巨擘於 8 月向公眾開放文心一言。在此之前，該公司僅向部分用戶推出這款聊天機器人，並進行 5 個多月的試用測試。

百度執行長李彥宏今年多次強調，文心一言及其相關產品有可能說明百度在搜尋引擎、雲端運算和智慧汽車等主流業務中占有一席之地。

根據調研機構 SuperCLUE 周四公布數據，在人工智慧 (AI) 聊天機器人排名中，文心一言在所有中國聊天機器人中領先，但得分為 79.02，比最新版本的 ChatGPT 低了 10 分以上。

分析人士表示，雖然 3 月份的向部分用戶推出並未令人印象深刻，但仍然讓該公司在這個市場上獲得寶貴的先發優勢。自那以來，中國大大小小的科技公司都在尋求開發自己的由生成式 AI 驅動的聊天機器人。

Open AI 於 2022 年底推出 ChatGPT，該軟體在 6 個月內成為全球成長最快的軟體應用程式，此後投資者對 OpenAI 的估值已超過 800 億美元。微軟 (MSFT-US) 已向 OpenAI 投資 130 億美元並獲得 49% 的股份。