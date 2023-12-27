〈台幣〉放量強升1.85角收30.88元逾半年新高 登最強亞幣

2023 年封關倒數，出口商把握時間衝刺作帳，外資也大舉拋匯，帶動台北股匯雙漲，新台幣兌美元匯率今 (27) 日強升 1.85 角，一舉升破 31 元整數關卡，終場以 30.88 元作收，創下逾半年來新高，為連 6 升，台北外匯市場成交值 14.61 億美元。

新台幣兌美元今天以 31.06 元開盤，在資金行情簇擁下，一度勁揚逾 2 角，升抵 30.862 元，央行進場稍加調節後，終場升幅略收斂，收在 30.88 元，為今年 6 月中旬以來新高。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，截至下午 4 時，美元指數下跌 0.15%，新台幣在亞幣中表現最為強勢，升幅 0.60%，歐元升值 0.18%，新加坡幣升 0.10%，韓元、人民幣、越南盾均微幅升值，日元則逆勢貶值 0.32%。

雖然目前為耶誕、跨年假期，但部分外資仍把握股匯封關前的最後幾個交易日，大舉匯入買股，而出口商原本年底就有例行性拋匯的需求，因此為央行調節穩匯添增難度。

在美股收高帶動下，台股今日開高走高，衝破 17800 點關卡，終場漲近 140 點，以 17891 點作收，創 1 年 9 個月以來新高，資金行情持續發威，聯發科 (2454-TW) 勁揚 4%，站穩千元之上，聯電 (2303-TW)、華碩 (2357-TW) 等大型電子股也獲資金青睞，收漲 4-5%。