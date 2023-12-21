美國第三季GDP終值下修至4.9% PCE物價指數降溫

美國商務部經濟分析局 (Bureau of Economic Analysis, BEA) 周四 (21 日) 公布最新數據顯示，第三季度國內生產毛額 (GDP) 季增年率終值下修至 4.9%，遠低於先前修正值與市場預期的 5.2%。

美國第三季 GDP 季增年率終值下修至 4.9%，低於先前修正值與市場預期的 5.2%。(圖：ZeroHedge)

即便美國第三季 GDP 增速下修，但這仍是自 2021 年第四季以來最快的擴張速度。與此同時，同日公布的第三季個人消費支出 (PCE) 物價指數季增年率終值也遭下修。

具體來看，美國第三季 PCE 季增年率終值下修至 3.1%，低於前值與市場預期的 3.6%；第三季核心 PCE 季增年率終值同樣下修至 2%，低於前值與市場預期的 2.3%，與聯準會 (Fed) 的 2% 通膨目標一致。

市場分析指出，核心通膨 PCE 物價指數從 2.3% 下修至 2%，數據還是偏向「鴿派」，也可能給明天的 11 月核心 PCE 通膨數據帶來一定的下行風險。 通脹走低、勞動力市場穩健，當前的宏觀背景令人感到樂觀。

第三季 GDP 終值的修正反映對消費者支出、庫存投資和出口的下修，部分被對州和地方政府、商業投資、住房投資和聯邦政府支出的上修所抵消。

有評論指出，三個月前，當 Fed 仍表示今年會有更多次升息時，核心 PCE 已降至其目標水準，只是缺乏「準確」的資料，顯然阻礙 Fed 變得更加溫和。

而準確資料的滯後效應也解釋為何 Fed 在通膨再次開始上升之際降息，這肯定會重蹈 1970 年代勃恩斯 (Arthur Burns) 時期的覆轍。

展望未來，外媒預估美國未來經濟成長將受到貿易逆差擴大和庫存建設步伐比第三季放緩限制。

但經濟增速可能仍足以抵禦衰退，美國 11 月零售銷售意外上升，獨棟房屋開工和建築許可均升至一年半高位，對第四度經濟成長的預期從最低的 1.1% 到最高的 2.7% 不等。