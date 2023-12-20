美國陷入「沈默蕭條」？經濟學家不予苟同

部分社群媒體用戶表示，美國經濟仍然非常強勁，但負擔能力比以往任何時候都差，即使與經濟大蕭條時期相比也一樣。

TikTok 上最新流行的趨勢之一是「無聲蕭條」(silent depression)，解釋住房、交通和食品等關鍵支出如何在美國人平均實際工資所占比例越來越大。部分 TikTok 用戶表示，如今的日子比史上最糟的經濟時期更難。

但經濟學家強烈反對這種說法。哥倫比亞商學院經濟學教授豪斯 (Brett House) 表示，「TikTok 中任何關於 1923 年生活比現在更好的觀點，都與現實脫節。」

他說，與 100 年前相比，「如今預期壽命更長，生活品質更好，實現個人潛力的機會更多，人權得到更廣泛的尊重，獲得資訊和教育的機會也廣泛擴大。」

即使僅看數字，自新冠疫情以來，美國經濟仍在持續擴張，避開了先前的衰退預測。

美國國家經濟研究局 (NBER) 正式將衰退定義為「經濟活動顯著下降，遍及整個經濟體並持續數月以上」。上個世紀已經發生過十幾次經濟衰退，其中一些持續了一年半之久。

美國在工業時代經歷的唯一蕭條持續了 10 年，從 1929 年股市崩盤到 1939 年美國開始為第二次世界大戰動員。

W.E. Upjohn Institute for Employment Research 主任豪斯曼 (Susan Houseman) 表示，大蕭條是「完全不同的量級」，「我們已有 80 到 90 年沒有見過這樣的事情了。」

事實上，追蹤經濟整體健康狀況的最新國內生產毛額報告的增幅超出預期，而聯準會降低通膨的努力至今已取得成功，這是經濟史上罕見的壯舉。

聯準會在最新的經濟預測中表示，即使經濟仍在成長，也將在 2024 年降息，這將是通往「軟著陸」的熱門路徑，即通膨率回到聯準會 2% 的目標，而不會導致失業率大幅上升。

Loyola Marymount 大學金融和經濟學教授兼 SS Economics 首席經濟學家 Sung Won Sohn 表示：「可以肯定的是，經濟正在放緩，就業市場正在降溫，但我們並沒有陷入蕭條。」

美國勞工部最新報告指出，11 月失業率降至 3.7%，職缺與可用工人的比例為 1.3 比 1，與 1930 年代 25% 的失業率相去甚遠。

他說，「現在薪資上漲速度快於通貨膨脹，增強了購買力。」「這根本不是蕭條。」

但無論美國經濟狀況如何，許多美國人都在日用品的天價面前掙扎。大多數人已經耗盡積蓄，現在只能依靠信用卡來維持收支平衡。

芝加哥大學公共政策研究教授、白宮經濟顧問委員會前代理主席菲利普森 (Tomas Philipson) 表示，低收入家庭受到的打擊尤其嚴重。

收入最低的工人將更多收入花在食品、租金和汽油等必需品上，這些類別也經歷了高於平均水平的通膨飆升。

菲利普森表示：「就實際收入損失比例而言，通貨膨脹對窮人的打擊比對富人的打擊更大，因為占家庭預算比例較大類別的通貨膨脹相對較高。」

住房問題尤其影響了許多美國人對國家整體表現的看法，無論其他數據如何。根據標普 CoreLogic Case-Shiller 指數，今年以來全美房價上漲了 6.1%，遠高於過去 35 年全年漲幅的中位數。

房貸利率有所回落，但仍高於 7%，且待售房屋供應量仍然很低。

豪斯說，這解釋了為什麼美國人對自己的財務狀況感到如此糟糕，即使國家狀況良好，「由於擁有住房是大多數人一生中做出的最大投資決定，房市可能會削弱許多美國人對美國經濟的看法。」