華爾街空頭：美國經濟衰退幾乎是必然的 投資人可能太早慶祝

在聯準會暗示通膨威脅正在消退，點陣圖表明 2024 年將有 3 次降息後，美股道瓊指數已經連續兩日創下歷史新高。不過，華爾街大空頭、投資機構 Rosenberg Research 創辦人 David Rosenberg 警告說，投資人可能慶祝得太早了。

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 在最近一次會議後，發出強烈鴿派信號。他指出，近幾個月來物價成長速度明顯放緩，失業率徘徊在歷史低位，經濟產出表現出彈性。

然而，Rosenberg 在 X 平台連續發出貼文認為，聯準會最新的成長預測表明股市定價過高，經濟衰退幾乎是必然的。

這位美林 (Merrill Lynch) 前首席北美經濟學家質疑，在聯準會預計 2024 年名目經濟成長率僅 3.8% 的情況下，股市走向卻預計，明年企業獲利將成長 10%。

他指出，從股價的估值來看，完全沒有計入衰退風險，這表明股票投資人對未來過於樂觀。

Rosenberg 警告稱，聯準會對明年 GDP 成長放緩的預測，意味著經濟衰退的可能性為 90%。他解釋說，他的團隊預計明年通膨率將降至 1% 以下，這使得 3.8% 的名目增長「非常難以實現」，接近 2% 更為現實。

他說：「在我看來，考慮到貨幣政策的滯後效應，以及財政刺激措施的退出對 2024 年實際 GDP 成長的影響，我們可能會看到實際成長率不超過 + 1.0%，很可能為零 。」

Rosenberg 說：「這種情況很罕見，但並非史無前例：我們在 1949 年、1954 年、1958 年、2008 年和 2009 年都看到過這種情況，而且都是經濟衰退。」

他表示，衰退的機率也許是 100%，而不是 90%。「2023 年推遲的事情，2024 年也一定會發生。」他補充說。

多年來，Rosenberg 一直在對股市崩盤和經濟衰退發出警告，甚至將當前的情況與網路泡沫和房地產泡沫相提並論。不過，他的預言尚未發生，相反的是，今年股市飆升，經濟表現出驚人的彈性。