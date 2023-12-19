Fed突然轉鴿有其顧慮 明年衰退機率上升

在 Fed 官員陸續發表談話反駁降息預期後，有人猜測 Fed 可能試圖抹去鮑爾上周會後新聞發布會釋出的鴿派訊號。

但 SGH Macro Advisors 首席美國經濟學家杜伊 (Tim Duy) 並不認同，「我以前說過，現在我還要再說一遍：鮑爾並不傻。如果他設定明年降息 75 個基點，那麼他這樣做是有原因的。」

那麼到底是什麼原因呢？當然，通膨正在放緩，但仍高於目標，而且今年以來的經濟表現都與衰退預測相悖。

問題是物價可能下降太多，不是對消費者，而是對企業而言。摩根士丹利的圖表顯示，生產者物價指數 (PPI) 中的商品成分往往會領先標普 500 指數成分股獲利成長約 4 個月。而最近的 PPI 數據證明，企業將很難實現任何獲利成長。

杜伊表示：「過去兩年，企業大量使用昂貴的勞動力，並希望能夠將上漲的成本轉嫁給客戶。企業不會立即全面調整價格以應對成本上升。相反，在它們看來，隨着時間過去，它們自然會以比其他情況更快的速度漲價。而在反通膨的環境下無法實現這一點，這意味着它們將不得不降低勞動力成本。」

他說，雖然美國第 3 季 GDP 數據令人矚目，但招聘率和職位空缺率已經下降，「企業將先透過減少職位空缺和招聘來保護利潤，這個過程已經在進行中。如果無法發揮作用，就會開始裁員，這還沒有發生。最終銷售成長將被削弱，並進一步加劇反通膨壓力。」

企業面臨的另一個問題是融資成本。杜伊說，「若可以把 5% 的價格漲幅轉嫁給客戶，利率達到 8% 的貸款很容易管理。但若只能轉移 2% 時，就沒那麼遊刃有餘了。」

還有一點，拜登政府讓 Fed 理事會充斥鴿派人士，就連川普政府任命的沃勒等「鷹派」也改變立場。

杜伊並不認爲點陣圖中值預測顯示的明年降息 75 個基點不可能，但他認爲「手術式降息」(surgical cut) 的可能性要小於一種更悲觀的前景，也就是降息超過 275 個基點，這甚至高於市場預期的 150 個基點。他 表示，「仍然存在更加悲觀的『轉向刺激政策情景』，即降息 400 個基點。」Fed 目前將聯邦基金利率設定在 5.25% 至 5.5% 區間。

他承認，許多人因爲經濟衰退預測失敗而受到重創，現在發出經濟衰退只是尚未到來的呼聲可能很難讓人接受，「但在經歷一次大規模的反通膨衝擊之後，我們正好可以重新思考衰退動態。」