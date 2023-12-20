全球銀行估美國經濟不會步入衰退 企業則謹慎以對

隨時序將進入 2024 年，市場分析人士表示，他們已預測兩年的美國經濟衰退不會再來了。不過其他包括企業與投資人，仍在替消費者需求不慍不火導致的經濟放緩做準備。

習慣看多的投行分析師與更為謹慎的基金經理之間的分歧並非什麼新鮮事。但這次的不同之處在於，一些大公司在概述明年的計畫時表現出了謹慎和謹慎的程度。

例如零售商巨擘沃爾瑪 (WMT-US) 本月初曾表示，儘管今年消費者面對物價上漲表現出的韌性令其感到意外，但這種行為正在改變，因此變得越來越謹慎。

另外折扣連鎖商店 Dollar General(DG-US) 的最新財報顯示毛利率下滑、利息支出攀升，並且預估消費者支出可能持續受限制，尤其在非必需品類別上。不過，寶僑 (PG-US) 的看法就較為樂觀，認為消費者支出依然強勁。

基金經理表示，在幾個月的慌亂之後，賣方分析師對經濟成長前景、美國聯準會 (Fed) 降息和消費復甦有些過於樂觀了。

PGIM Quantitative Solutions 的投資組合經理 Patrick McDonough 表示：「在衡量這些賣方預測的有效性時，可能要持保留態度。我會更傾向於站在公司一邊。」

華爾街大銀行估美國明年經濟衰退可能性低

包括高盛 (GS-US)、摩根士丹利 (MS-US)、瑞銀和巴克萊在內的主要銀行的一致預測是，2024 年全球經濟成長將受到利率上升、油價上漲和中國經濟疲軟的制約，但美國出現經濟衰退的可能性很低。一年前，許多銀行都預測美國經濟將陷入衰退。

德銀上月收集第三季財報季 150 家公司財報電話會議的管理層評論。該行在其中表示，企業普遍認為需求有些疲軟，但並沒有達到令人擔憂的程度。企業繼續削減庫存，以適應低迷的商品需求。

德意志銀行表示，企業用來描述需求的詞彙包括疲軟、低迷、緩慢、黯淡、起伏、衰弱、受限、挑戰、疲軟、壓力和不平衡。

Fed 如何戰勝通膨成焦點

然而，對基金經理人來說，重要的是 Fed 能否在不傷害消費者的情況下，設法避免經濟衰退，同時遏制通膨。

有幾家公司已感受到經濟放緩。PGIM 的 McDonough 說：「消費者的成長開始放緩，以消費者為基礎的公司——目前幾乎所有的大公司——開始談論這個問題。」這家全球資產管理公司擁有 1.27 兆美元的資產。

根據美國供應管理協會 (ISM) 的調查，消費者支出確實在降溫。美國經濟評議會 (Conference Board) 11 月份的一項調查顯示，約三分之二的消費者仍認為明年「有點」或「很有可能」發生衰退。

經濟衰退即將來臨？

對於宏觀經濟學家來說，過去兩年並不容易，他們試圖將新冠疫情後反彈的驅動因素、全球市場價值數兆美元的刺激措施與鷹派央行等事件串聯起來。

從製造業調查到美國公債殖利率曲線倒掛，再到龐大的財政支出計畫，各種指標都指出經濟放緩，甚至是衰退。

根據外媒體 2022 年至 2023 年年中進行的調查一致顯示，經濟學家對美國在一年內陷入衰退的可能性中值在 60% 以上，不過現在這個機率僅接近 45%。

大銀行預測，全球經濟將在 2023 年放緩，美國可能出現衰退。即便是最樂觀的預測也認為，標普 500 指數在 2023 年將上漲約 9%，但到目前為止，該指數已經上漲了 21%。

不過，這些大銀行對 2024 年的預測更為保守，並帶有警告。即便是華爾街對美股最樂觀的預測，也只是個位數的漲幅。