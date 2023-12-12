衰退前股指普遍大漲 策略師：美國經濟明年初可能大幅衰退

Briley Wealth 首席投資策略師迪垂奇 (Paul Dietrich) 發表報告表示，隨着少數衰退訊號在整個經濟中閃爍，美國可能在 2024 年初陷入嚴重衰退。

他在報告中指出，標普 500 指數今年已實現巨大漲幅，並在 11 月創下今年來最佳單月漲幅。

然而，該策略師警告，這種反彈在很大程度上是由 Fed 將於明年初降息的預期推動的，但在經濟陷入衰退之前，降息可能不會到來。

迪垂奇表示，「投資人不應該指望 Fed 降低借貸成本，除非美國經濟陷入嚴重衰退；這可能在明年年初發生。」「Fed 通常在經濟急劇放緩和失業率上升時開始降息，而這意味着經濟衰退。」

他指出，經濟衰退的跡象正在開始積聚。美股今年近 20% 的漲幅就是這樣一個警告，因爲標普 500 指數通常會在經濟低迷前的幾個月大幅上漲。2001 年、2008 年和 2020 年經濟衰退之前的情況就是如此，當時美股在經濟開始萎縮之前大幅上漲。

他補充表示，還有其他「股市脫節」的跡象顯示，經濟將很快陷入低迷。迪垂奇表示，即使標普 500 指數今年整體上揚，但更能代表一般股票的標普等權指數已跌入修正區間。

而且勞動市場也開始走弱。職位空缺減少，同時持續申領失業金人數一直穩步上升。

雖然 11 月整體失業率小幅下降，但上個月持續申請失業金人數短暫上升至 193 萬，是 2021 年底以來的最高水平，達到迪垂奇所說的「衰退水平」。

他在談到投資人對衰退前景的看法時表示：「如果認爲在經歷 13 年的牛市之後，不會看到正常的周期性熊市衰退，那就等於相信：在經歷 400 年的歷史性股市周期性數據之後，商業周期已經奇蹟般地被廢除了。就算相信這次會有所不同，但這種信念永遠不會成爲事實。」

目前，市場普遍對明年軟著陸的觀點感到樂觀。華爾街策略師普遍預計，2024 年美股將迎來另一個正向的一年。美國銀行和德意志銀行預測，標普 500 指數可能在 2024 年創下歷史新高。與此同時，紐約 Fed 將其對未來 12 個月的衰退預測從今年稍早時的逾 70% 調降至 51%。