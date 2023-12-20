高盛：荷莫茲海峽不關閉 紅海危機對石油、天然氣影響有限

紅海緊張局勢持續升溫，引發全球原油供應擔憂，油價連漲兩日至兩周以來高點。華爾街投航高盛直言，紅海停航因不影響石油與天然氣供應，對價影響有限，但如果荷莫茲海峽 (Strait of Hormuz) 斷航，因沒有替代航線，很可能導致大量原油停產，中斷的第一個月內油價可能上漲 20%。

據了解，蘇伊士運河、蘇麥德輸油管道 (SUMED) 和曼德海峽 (Bab al-Mandab Strait) 是波斯灣向歐洲和北美運輸石油和天然氣的戰略路線，今年上半年蘇伊士運河通行量占原油、成品油和液化天然氣 (LNG) 海運量的 12%、18.4% 和 8%。

針對市場對原油供應的擔憂，高盛在 12 月 18 日發布的報告中表示，紅海停航不太可能對原油和天然氣的價格產生巨大影響，因為原油生產不會受到船隻繞行的直接影響，但是全球可用於交易的商業石油庫存會減少。

高盛指出，如果衝突進一步外溢導致荷莫茲海峽關閉，那對石油和液化天然氣市場的影響將大得多，儘管出現這種情況的概率非常低，但如果發生，可能導致大量原油停產，因為缺乏大型替代出口，在這種尾部情況下，石油價格會在中斷的第一個月上漲 20%，此後可能會變得更加極端。

據高盛 10 月份的估算，全球 17% 的石油生產和 18% 的液化天然氣供應都流經荷莫茲海峽，繞過這一海上通道或重新修改貿易路線是不可能的，因為波斯灣 (包括荷莫茲海峽) 是連接大型油田和消費地區的唯一通道。

由於荷莫茲海峽是海灣與印度洋之間的必經之地，荷莫茲海峽素有「海灣咽喉」之稱，具有十分重要的戰略和航運地位。

原油供應不影響但運價上漲

高盛分析師表示紅海停航不影響原油供應但會提高提高運輸價格，影響有限。如果繞道紅海的原油數量達到 700 萬桶 / 日，將使現貨原油價格相對於長期均價上漲 3 至 4 美元 / 桶。

由於更長的運輸路線 (增加大約 15 天的行程時間)，高盛預估海上原油的存儲量將達到 100 萬桶 / 日，而海上原油庫存增加的同時，全球原油商業庫存減少。這樣的情況這可能會導致供應緊張和價格上漲，但影響不大。

該行指出，由於油輪運輸市場對需求變化無法及時反應，油輪「繞道」將影響不同類型油輪的運費，對於成品油油輪運費可能上漲 4 美元 / 桶，增幅達 55%；而對於原油油輪運費可能上漲 1 美元 / 桶，增幅為 25%。

儘管成品油油輪運費顯著上漲，但對原油差價 (兩種不同原油品種之間的價格差異) 影響不大，由於布蘭特原油相對於其他原油 (如 WTI) 價格上升，這導致對布蘭特原油的需求減少，降低了對這類原油油輪的需求，在一定程度上緩解了市場緊張。

天然氣供應不會大幅減少

對天然氣價格而言，高盛認為紅海停航對液化天然氣市場的影響有限，不會大幅減少全球液化天然氣供應，影響相較於原油市場更小。

該行預估，液化天然氣的生產不會產生影響。另外，延長航線和減少液化天然氣貨物總裝載量在邊際上產生的緊縮效應將相對溫和，因為對大多數國家而言，航程天數和運費成本的增加將是有限的，且一些流量可以重新分配。

高盛認為，如果荷莫茲海峽被關閉，可能會導致大量原油停產，因為很多中東國家依賴荷莫茲海峽作為其主要的石油出口路線，而且缺乏足夠的大型替代出口選項，在假設荷莫茲海峽關閉的「尾部風險」(即極端但可能性較低的事件) 下，預估石油價格在中斷的第一個月內可能上漲 20%，之後可能會出現更加極端的價格波動。

德銀：荷莫茲海峽還沒有現成的替代航線

德銀也在近期發布的報告中表示，60% 的石油供應通過海路運輸，荷莫茲海峽最窄的地方只有 33 公里，油輪承載著全球約五分之一的石油消費量和三分之一的液化天然氣，且荷莫茲海峽還沒有現成的替代航線。

德銀警告航運業非常脆弱，仍然依賴「易碎」的物理鏈路網路，很少有非專業人士意識到這些脆弱環節，以及如果系統被罕見事件破壞後可能出現的非線性效應。