馬士基繞道非洲避開紅海 航運成本增加且交貨時間延遲

根據外媒周二 (19 日) 報導，船運巨擘馬士基 (A.P. Moller-Maersk A/S) 表示，由於安全局勢高度緊張，原定駛經紅海的船隻將改道繞行好望角，這意味著航行成本將增加、交貨時間也將推遲。

馬士基的決定與其他航運集團舉動類似，德國赫伯羅特 (Hapag-Lloyd AG) 本周一改變所有船隻的航線，改經好望角；地中海航運公司 (MSC) 上周五決定改變部分航線。

馬士基上周五發聲明表示，由於最近紅海衝突升級後，出於安全考慮，已暫停了在紅海和曼德海峽的所有航行計畫。

曼德海峽 - 紅海 - 蘇伊士運河作為連接亞、非、歐三洲的交通要道，是全球最繁忙的航線之一，這條航線的通行狀況對國際供應鏈至關重要。

Wallenius Wilhelmsen 船運公司首席執行官 Lasse Kristoffersen 表示：「我們將繼續密切留意局勢，並與當局、產業機構和所有相關同行保持聯繫，改道預計將增加一到兩周的航程。」

瑞士物流集團 Kuehne+Nagel 執行副總裁 Michael Aldwell 說，每年約有 1.9 萬艘船通過蘇伊士運河，通常需要 30 至 40 天才能完成一次亞歐航程。選擇這條從亞洲到歐洲的替代路線，可能將航程延長三到四周。

此前國際航運商會 (International Chamber of Shipping, ICS) 警告，貨輪避開蘇伊士運河、繞行非洲西南端的好望角，意味著航行成本增加、航運天數增多，交貨時間也會相應推遲。

另有分析指出，貨輪巨擘們紛紛避開紅海，貨櫃運輸已受實際影響，歐洲航線市場將迎來短期進一步上行動力，船東繞行導致航行天數增加，有望提振貨櫃航運運價。

此外，空運短期也將有望受惠本次船舶繞行，由於歐線貨輪繞行，部分貨物存在轉向空運的可能，再加上聖誕備貨旺季，有望進一步帶動空運運價上漲。