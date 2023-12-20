〈美股盤後〉道瓊勁揚逾250點 連5日創新高 標普續逼歷史高位

隨著聯準會 (Fed) 上周鴿派轉向的影響持續發酵，美股周二 (19 日) 延續漲勢，道瓊指數收漲 251 點，連續五個交易日創下收盤新高，標普 500 指數繼續逼近歷史高點。與此同時，投資人將目光投向本周稍晚的美國通膨數據。
乘著周二的漲勢，標普 500 指數現在距離收盤新高僅約 0.7%，距離追平 2022 年 1 月創下的盤中紀錄高點約 1.2%。
連鎖藥房集團 Walgreens Boots Alliance(WBA-US) 是道瓊指數當中表現最好的成分股，股價上漲 4.20%。太陽能股 Enphase Energy(ENPH-US) 和 First Solar(FSLR-US) 為表現最佳的標普 500 指數成分股，分別上揚 9.10% 和 4.05%。
能源股表現也優於大盤，標普 500 能源板塊上漲 1.22%。其中，哈里伯頓 (HAL-US) 漲近 1.7%，西方石油 (OXY-US) 和埃克森美孚 (XOM-US) 分別漲 2.3% 和 1.3%。
投資人密切關注油價，在重要貿易航線遭遇攻擊行動後，愈來愈多公司加入英國石油 (BP) 的行列，避免從紅海過境。西德州中質原油周二小幅上揚，交易價略低於每桶 74 美元，布蘭特原油期貨則高於每桶 79 美元。
為確保航運安全，美國宣布與加拿大、英國、法國、義大利等多國在紅海組建保衛部隊，避免穿越紅海的船隻遭到葉門反政府組織「青年運動」(Houthi) 襲擊。
美股近期進入反彈模式，Fed 上周釋出 2024 年可能降息 3 次的訊息，為市場提供催化劑。通膨降溫和美債殖利率回落，也為風險資產挹注動能。
亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 周二表示，考量到經濟強勁，以及通膨持續緩慢朝向 2% 目標降溫，Fed 不急於開始降息。儘管如此，芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具顯示，金融市場預估 Fed 最快 3 月降息 1 碼的機率仍高達 67.5%。
經濟數據方面，美國商務部公布 11 月單戶住宅開工量大增 18%，達到一年半來最高。標普 1500 住宅建築指數收高逾 1.5%。
商務部將於周四 (21 日) 公布第三季國內生產毛額 (GDP) 終值，周五 (22 日) 發布個人消費支出報告，涵蓋收入成長、消費者支出與通膨數據。
美股周二 (19 日) 主要指數表現：
- 美股道瓊指數上漲 251.90 點，或 0.68%，收 37,557.92 點。
- 標普 500 指數上漲 27.81 點，或 0.59%，收 4,768.37 點。
- 那斯達克綜合指數上漲 98.03 點，或 0.66%，收 15,003.22 點。
- 費城半導體指數上漲 21.77 點，或 0.53%，收 4,125.56 點。
- NYSE FANG + 指數上漲 44.52 點，或 0.51%，收 8,776.23 點。
焦點個股
NYSE FANG + 指數中的科技五大天王，僅亞馬遜收黑。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.54%；Meta Platforms(META-US)漲 1.67%；Alphabet(GOOGL-US)漲 0.63%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.18%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.16%。
道瓊成分股由 Walgreens 領漲。Walgreens Boots Alliance(WBA-US)漲 4.20%；開拓重工 (CAT-US) 漲 2.54%；英特爾 (INTC-US) 漲 2.12%；美國運通 (AXP-US) 漲 1.64%；高盛 (GS-US) 漲 1.61%；IBM(IBM-US)跌 0.73%；聯合健康 (UNH-US) 跌 0.48%。
費半成分股僅五檔收低。Wolfspeed(WOLF-US)漲 3.60%；萊迪思 (LSCC-US) 漲 3.18%；英特爾 (INTC-US) 漲 2.12%；應材 (AMAT-US) 漲 1.23%；安森美 (ON-US) 漲 1.17%；高通 (QCOM-US) 漲 1.12%；超微 (AMD-US) 漲 0.90%；美光 (MU-US) 漲 0.75%；輝達 (NVDA-US) 跌 0.94%；博通 (AVGO-US) 跌 0.19%。
台股 ADR 喜漲，僅聯電走勢低迷。台積電 ADR(TSM-US) 漲 0.91%；日月光 ADR(ASX-US) 漲 0.99%；聯電 ADR(UMC-US) 跌 1.24%；中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.37%。
企業新聞
Alphabet(GOOGL-US) 收高 0.6%。法庭文件顯示，Alphabet 旗下 Google 已同意支付 7 億美元，與美國多州及消費者達成和解，解決 Play 應用程式商店面臨的反壟斷訴訟。
Affirm Holding(AFRM-US)收盤大漲 15%。該公司擴大與沃爾瑪 (WMT-US) 的現有合作夥伴關係，將「先買後付」服務拓展至沃爾瑪在美國 4500 多家門市的自助結帳機。
Affirm 今年迄今股價已飆漲逾 400%，是美股表現最優異的股票之一。周二的漲幅使其得以超越 2021 年的首次公開發行 (IPO) 價，為去年初以來首見。
Enphase Energy(ENPH-US) 收漲逾 9%，股價登上四個月高點。這家太陽能和替代能源產品公司計劃裁員 10%，以便在充滿挑戰的經濟環境下削減成本。
摩根大通 (JPMorgan) 分析師 Mark Strouse 對於裁員公告表示滿意，認為這有助於 Enphase Energy 專注於美國核心市場上。他重申對 Enphase Energy 的「增持」評等，同時將目標價自 125 美元上調至 143 美元。
經濟數據
- 美國 11 月新屋開工報 156 萬戶，預期 136 萬戶，前值 136 萬戶
- 美國 11 月營建許可報 146 萬戶，預期 148 萬戶，前值 150 萬戶
華爾街看法
Sit Investment Associates 資深投資組合經理 Bryce Doty 表示，他對公司債的前景是自金融危機復甦以來最樂觀的。「我們出奇的樂觀，任何降息行動都將使所有公司受益。」
Doty 最近幾周將更多資金投入公司債，包含銀行和保險公司債，甚至是品質較低的債務，以充分利用反彈機會。但他也說，若 Fed 降息速度不夠快，無法維持美國經濟成長，他的團隊可能會在未來幾個月平倉部分交易。
即使市場對明年的經濟預測感到樂觀，Thornburg Investment Management 投資組合經理 Emily Leveille 認為，大部分好消息都已反映在股價上面。相反地，她正在拉丁美洲和歐洲等地區尋找其他具有價值的公司。
數字皆為截稿前更新，請依實際報價為主