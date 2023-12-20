〈美股盤後〉道瓊勁揚逾250點 連5日創新高 標普續逼歷史高位

隨著聯準會 (Fed) 上周鴿派轉向的影響持續發酵，美股周二 (19 日) 延續漲勢，道瓊指數收漲 251 點，連續五個交易日創下收盤新高，標普 500 指數繼續逼近歷史高點。與此同時，投資人將目光投向本周稍晚的美國通膨數據。

乘著周二的漲勢，標普 500 指數現在距離收盤新高僅約 0.7%，距離追平 2022 年 1 月創下的盤中紀錄高點約 1.2%。

連鎖藥房集團 Walgreens Boots Alliance(WBA-US) 是道瓊指數當中表現最好的成分股，股價上漲 4.20%。太陽能股 Enphase Energy(ENPH-US) 和 First Solar(FSLR-US) 為表現最佳的標普 500 指數成分股，分別上揚 9.10% 和 4.05%。

能源股表現也優於大盤，標普 500 能源板塊上漲 1.22%。其中，哈里伯頓 (HAL-US) 漲近 1.7%，西方石油 (OXY-US) 和埃克森美孚 (XOM-US) 分別漲 2.3% 和 1.3%。

投資人密切關注油價，在重要貿易航線遭遇攻擊行動後，愈來愈多公司加入英國石油 (BP) 的行列，避免從紅海過境。西德州中質原油周二小幅上揚，交易價略低於每桶 74 美元，布蘭特原油期貨則高於每桶 79 美元。

為確保航運安全，美國宣布與加拿大、英國、法國、義大利等多國在紅海組建保衛部隊，避免穿越紅海的船隻遭到葉門反政府組織「青年運動」(Houthi) 襲擊。

美股近期進入反彈模式，Fed 上周釋出 2024 年可能降息 3 次的訊息，為市場提供催化劑。通膨降溫和美債殖利率回落，也為風險資產挹注動能。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 周二表示，考量到經濟強勁，以及通膨持續緩慢朝向 2% 目標降溫，Fed 不急於開始降息。儘管如此，芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具顯示，金融市場預估 Fed 最快 3 月降息 1 碼的機率仍高達 67.5%。

經濟數據方面，美國商務部公布 11 月單戶住宅開工量大增 18%，達到一年半來最高。標普 1500 住宅建築指數收高逾 1.5%。

商務部將於周四 (21 日) 公布第三季國內生產毛額 (GDP) 終值，周五 (22 日) 發布個人消費支出報告，涵蓋收入成長、消費者支出與通膨數據。

美股周二 (19 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 251.90 點，或 0.68%，收 37,557.92 點。

標普 500 指數上漲 27.81 點，或 0.59%，收 4,768.37 點。

那斯達克綜合指數上漲 98.03 點，或 0.66%，收 15,003.22 點。

費城半導體指數上漲 21.77 點，或 0.53%，收 4,125.56 點。

NYSE FANG + 指數上漲 44.52 點，或 0.51%，收 8,776.23 點。

標普 500 指數 11 大板塊全數收紅，由能源、通訊服務及原物料類股領漲。(圖: Finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王，僅亞馬遜收黑。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.54%；Meta Platforms(META-US)漲 1.67%；Alphabet(GOOGL-US)漲 0.63%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.18%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.16%。

道瓊成分股由 Walgreens 領漲。Walgreens Boots Alliance(WBA-US)漲 4.20%；開拓重工 (CAT-US) 漲 2.54%；英特爾 (INTC-US) 漲 2.12%；美國運通 (AXP-US) 漲 1.64%；高盛 (GS-US) 漲 1.61%；IBM(IBM-US)跌 0.73%；聯合健康 (UNH-US) 跌 0.48%。

費半成分股僅五檔收低。Wolfspeed(WOLF-US)漲 3.60%；萊迪思 (LSCC-US) 漲 3.18%；英特爾 (INTC-US) 漲 2.12%；應材 (AMAT-US) 漲 1.23%；安森美 (ON-US) 漲 1.17%；高通 (QCOM-US) 漲 1.12%；超微 (AMD-US) 漲 0.90%；美光 (MU-US) 漲 0.75%；輝達 (NVDA-US) 跌 0.94%；博通 (AVGO-US) 跌 0.19%。

台股 ADR 喜漲，僅聯電走勢低迷。台積電 ADR(TSM-US) 漲 0.91%；日月光 ADR(ASX-US) 漲 0.99%；聯電 ADR(UMC-US) 跌 1.24%；中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.37%。

企業新聞

Alphabet(GOOGL-US) 收高 0.6%。法庭文件顯示，Alphabet 旗下 Google 已同意支付 7 億美元，與美國多州及消費者達成和解，解決 Play 應用程式商店面臨的反壟斷訴訟。

Affirm Holding(AFRM-US)收盤大漲 15%。該公司擴大與沃爾瑪 (WMT-US) 的現有合作夥伴關係，將「先買後付」服務拓展至沃爾瑪在美國 4500 多家門市的自助結帳機。

Affirm 今年迄今股價已飆漲逾 400%，是美股表現最優異的股票之一。周二的漲幅使其得以超越 2021 年的首次公開發行 (IPO) 價，為去年初以來首見。

Enphase Energy(ENPH-US) 收漲逾 9%，股價登上四個月高點。這家太陽能和替代能源產品公司計劃裁員 10%，以便在充滿挑戰的經濟環境下削減成本。

摩根大通 (JPMorgan) 分析師 Mark Strouse 對於裁員公告表示滿意，認為這有助於 Enphase Energy 專注於美國核心市場上。他重申對 Enphase Energy 的「增持」評等，同時將目標價自 125 美元上調至 143 美元。

經濟數據

美國 11 月新屋開工報 156 萬戶，預期 136 萬戶，前值 136 萬戶

美國 11 月營建許可報 146 萬戶，預期 148 萬戶，前值 150 萬戶

華爾街看法

Sit Investment Associates 資深投資組合經理 Bryce Doty 表示，他對公司債的前景是自金融危機復甦以來最樂觀的。「我們出奇的樂觀，任何降息行動都將使所有公司受益。」

Doty 最近幾周將更多資金投入公司債，包含銀行和保險公司債，甚至是品質較低的債務，以充分利用反彈機會。但他也說，若 Fed 降息速度不夠快，無法維持美國經濟成長，他的團隊可能會在未來幾個月平倉部分交易。

即使市場對明年的經濟預測感到樂觀，Thornburg Investment Management 投資組合經理 Emily Leveille 認為，大部分好消息都已反映在股價上面。相反地，她正在拉丁美洲和歐洲等地區尋找其他具有價值的公司。

數字皆為截稿前更新，請依實際報價為主