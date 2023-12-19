美國11月單戶住宅開工量躍增18%

美國單戶住宅建設在 11 月激增，並可能獲得進一步的動力。房貸利率下降可能會吸引潛在買家重返房市。

美國商務部人口普查局周二 (19 日) 表示，占住宅建築大宗的單戶住宅開工量上月躍升 18.0%，經季節調整後的年率為 114.3 萬套。10 月的數據略有下修，顯示開工量上升至 96.9 萬套，而不是報告初值 97 萬套。

上個月未來建造單戶住宅的許可證增加 0.7%，達到 97.6 萬套。

根據抵押貸款金融機構 Freddie Mac 的數據，上周最熱門的 30 年期固定房貸利率平均為 6.95%，為 8 月以來最低水平，前周為 7.03%。隨著美國公債殖利率下降，房貸利率已從 10 月底 7.79% 的 23 年高點回落。

聯準會上周維持利率不變，並在最新的經濟預測中表示，過去兩年歷史性的貨幣政策緊縮已經結束，借貸成本將於 2024 年下降。

周一 (18 日) 的調查顯示，單戶建商的信心從 12 月的 11 個月低點反彈。全國住宅建築商協會 (NAHB) 指出，「許多建商繼續降低房價以促進銷售。」

11 月 5 套以上房屋計畫開工量成長 8.9%，達到 40.4 萬套。然而，隨著建築商一直在建設大量公寓大樓，活動正在放緩。

出租房屋的需求也正在降溫，第 3 季出租房型率升至 2 年多高點。租賃房屋供應增加是預計明年推動通膨下降的主要因素之一。

11 月新屋開工量大增 14.8%，達 156 萬套。經濟學家預計開工率將從先前報告的 137.2 萬套降至 136 萬套。