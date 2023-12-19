蘋果Apple Watch陷專利糾紛，在美停止銷售！德國提前終止電動車補貼！

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 58 分)

■道瓊指數：上漲 19，漲幅 0.05% 至 37697。

■那斯達克 100 指數：上漲 2.25，漲幅 0.01% 至 16942。

■標普 500 指數：上漲 3.5，漲幅 0.07% 至 4796.5。

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【今日總經數據】聯準會芝加哥分行總裁 Goolsbee 昨日接受 CNBC 採訪時表示，對於市場過度解讀點陣圖在 2024 年的中位數從降息 2 碼變 3 碼感到意外，認為市場對於 FOMC 的工作方式有些誤解，並表示官方不會對未來政策進行臆測性辯論。

二、美股盤前關注重點

1. Nippon Steel 宣布收購 US Steel，昨日 US Steel 大漲：日本最大鋼鐵製造商新日鐵 (Nippon Steel)(5401.JP) 昨日宣布以 149 億美元收購 US Steel(X.US)，折合 US Steel 每股 55 美元。交易雙方已獲得雙方批准。NSC 收購美國鋼鐵公司將把業務擴展到其他地理區域，以便該公司能夠更好地為所有客戶提供服務，此次收購將帶來更高的產量，目前預計粗鋼年產能將達 8,600 萬噸，該筆交易預期將於 2024 年 Q2 或 Q3 完成，昨消息公布後 US Steel 大漲 26.09% 至 49.59 美元。

2. 德國提前終止電動車補貼，特斯拉宣布自掏腰寶補貼：德國上周六宣布提前暫停電動汽車的補貼方案。週一特斯拉 (TSLA.US) 於 C 平台上的官方帳號上宣布，為了繼續支持可持續能源的過度，特斯拉將補償德國政府對新 Model 3/Y 訂單的電動車終止，此外還將保持製造商 2250 歐元的補貼份額。

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3. 蘋果 Apple Watch 陷專利糾紛，在美停止銷售：蘋果受專利案糾紛影響，本週在美國停止銷售最新的 Apple Watch Series9 和 Apple Watch Ultra2。Apple 表示，ITC 的禁令僅影響 Apple Watch Series 9 和 Apple Watch Ultra 2 的銷售，因為這些裝置提供血氧監測功能，而缺少此功能的 Apple Watch SE 則不受影響。

Masimo 是一家醫療科技公司，多年來一直與蘋果捲入多起法律糾紛，分歧的焦點是 Masimo 指控 Apple Watch 血氧感測器技術侵犯了 Masimo 的多項專利。最初在 2020 年初於加州中區的美國地方法院對蘋果提起訴訟。接著又在 2021 年 6 月向國際貿易委員會提起訴訟。(參考資料：豐雲學堂美股盤前資訊)