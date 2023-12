蘋果Apple Watch陷專利糾紛，在美停止銷售！德國提前終止電動車補貼！

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 58 分)

■道瓊指數:上漲 19,漲幅 0.05% 至 37697。

■那斯達克 100 指數:上漲 2.25,漲幅 0.01% 至 16942。

■標普 500 指數:上漲 3.5,漲幅 0.07% 至 4796.5。

■ 延伸閱讀推薦:

如何用債券賺價差?不只穩穩領息,投資債券被忽略的事!

【今日總經數據】聯準會芝加哥分行總裁 Goolsbee 昨日接受 CNBC 採訪時表示,對於市場過度解讀點陣圖在 2024 年的中位數從降息 2 碼變 3 碼感到意外,認為市場對於 FOMC 的工作方式有些誤解,並表示官方不會對未來政策進行臆測性辯論。

二、美股盤前關注重點

1. Nippon Steel 宣布收購 US Steel,昨日 US Steel 大漲:日本最大鋼鐵製造商新日鐵 (Nippon Steel)(5401.JP) 昨日宣布以 149 億美元收購 US Steel(X.US),折合 US Steel 每股 55 美元。交易雙方已獲得雙方批准。NSC 收購美國鋼鐵公司將把業務擴展到其他地理區域,以便該公司能夠更好地為所有客戶提供服務,此次收購將帶來更高的產量,目前預計粗鋼年產能將達 8,600 萬噸,該筆交易預期將於 2024 年 Q2 或 Q3 完成,昨消息公布後 US Steel 大漲 26.09% 至 49.59 美元。

2. 德國提前終止電動車補貼,特斯拉宣布自掏腰寶補貼:德國上周六宣布提前暫停電動汽車的補貼方案。週一特斯拉 (TSLA.US) 於 C 平台上的官方帳號上宣布,為了繼續支持可持續能源的過度,特斯拉將補償德國政府對新 Model 3/Y 訂單的電動車終止,此外還將保持製造商 2250 歐元的補貼份額。

■ 延伸閱讀推薦:

2024 美股休市時間、美股開盤時間(含美股期貨)總整理。

3. 蘋果 Apple Watch 陷專利糾紛,在美停止銷售:蘋果受專利案糾紛影響,本週在美國停止銷售最新的 Apple Watch Series9 和 Apple Watch Ultra2。Apple 表示,ITC 的禁令僅影響 Apple Watch Series 9 和 Apple Watch Ultra 2 的銷售,因為這些裝置提供血氧監測功能,而缺少此功能的 Apple Watch SE 則不受影響。

Masimo 是一家醫療科技公司,多年來一直與蘋果捲入多起法律糾紛,分歧的焦點是 Masimo 指控 Apple Watch 血氧感測器技術侵犯了 Masimo 的多項專利。最初在 2020 年初於加州中區的美國地方法院對蘋果提起訴訟。接著又在 2021 年 6 月向國際貿易委員會提起訴訟。(參考資料:豐雲學堂美股盤前資訊)