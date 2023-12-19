CNBC調查 : 拜登支持率創新低 但假期支出仍強勁

CNBC 全美經濟調查發現，美國人對經濟的看法持續低迷，這與對總統拜登的支持率越來越負面的看法相呼應，但假日支出方面卻很活躍。

調查顯示，今年人均預期假期支出激增至 1300 美元，比去年增加 31%。雖然這個數字是由少數受訪者表示將花費大量資金推動的，但當這些答案被刪除後，漲幅仍然達到兩位數。

此外，18% 的人表示將增加支出，高於去年的 11%，為 2019 年以來的最高水平。在支出增加的人群中，32% 的人表示這是因為工資更高或收入更高，比去年上升了 2 個百分點。24% 的人表示這是因為通貨膨脹，下降了 6 個百分點。

同時，在今年支出減少的人群中，37% 的人表示這是因為通貨膨脹，高於去年的 15%。

該調查凸顯出美國低迷的經濟情緒與樂觀的經濟數據之間的差距日益擴大。多項調查發現經濟觀點悲觀，但數據顯示消費者支出強勁。最近的經濟報告顯示第 3 季經濟成長強勁，失業率較低，假期支出強勁。

調查發現，人們對經濟的看法略有改善，但大多仍感到沮喪。80% 的人認為經濟一般或較差，比 10 月的調查下降 3 個百分點。19% 的人認為經濟非常好或良好，比 10 月的調查上升 3 個百分點。但這些水準較 2019 年 12 月疫情前水準嚴重低迷，當時 53% 的公眾表示經濟良好或優秀。

前景也略有改善，24% 的公眾表示預計經濟將改善，高於 10 月的 19%，但仍低於 2019 年的 30%。全年來看，66% 的美國人預計經濟將改善。對對當前經濟狀況和前景的負面看法是該調查 17 年來的歷史新高。

這項調查於 12 月 8 日至 12 日對全美 1002 名美國人進行，誤差範圍在 正負 3.1% 內。

通膨似乎正在推動經濟信心，30% 的受訪者表示，這是美國面臨的頭號問題，雖然通膨數據持續下降，但僅比上季最高點下降了 2 個百分點，這可能顯示美國人不太擔心物價上漲速度不再像以前那麼快。緊接在通膨之後的是移民和邊境安全，有 18% 受訪者將其視為首要問題，以及外交政策和國家安全，上升 4 個百分點達 12%。