鉅亨速報 - Factset 最新調查：英業達(2356-TW)EPS預估下修至1.65元，預估目標價為47元

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對英業達(2356-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.66元下修至1.65元，其中最高估值1.82元，最低估值1.43元，預估目標價為47元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|1.82
|2.65
|3.44
|最低值
|1.43
|1.76
|1.99
|平均值
|1.64
|2.27
|2.77
|中位數
|1.65
|2.31
|2.82
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|549,034,000
|606,284,000
|673,238,450
|最低值
|504,967,000
|555,195,670
|589,901,000
|平均值
|516,694,140
|577,708,100
|638,919,130
|中位數
|512,081,700
|576,898,000
|636,633,770
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|1.71
|1.82
|2.1
|1.54
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|541,750,850
|519,732,048
|508,294,198
|500,952,813
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2356/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。