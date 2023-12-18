鉅亨速報 - Factset 最新調查：英業達(2356-TW)EPS預估下修至1.65元，預估目標價為47元

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對英業達(2356-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.66元下修至1.65元，其中最高估值1.82元，最低估值1.43元，預估目標價為47元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 1.82 2.65 3.44
最低值 1.43 1.76 1.99
平均值 1.64 2.27 2.77
中位數 1.65 2.31 2.82

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 549,034,000 606,284,000 673,238,450
最低值 504,967,000 555,195,670 589,901,000
平均值 516,694,140 577,708,100 638,919,130
中位數 512,081,700 576,898,000 636,633,770

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 1.71 1.82 2.1 1.54
營業收入
(單位：新台幣千元)		 541,750,850 519,732,048 508,294,198 500,952,813

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2356/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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