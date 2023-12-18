〈台股盤後〉權值、千金股暫歇 航海王、鋼鐵人撐盤 收跌21點

北韓今 (18) 日清晨發射一枚飛彈，據日本官員說法，該飛彈射程涵蓋美國所有領土。消息一出引發亞股震盪，台股遭拖累，終場小跌 21.84 點，收 17652.032 點，成交量 3218.47 億元。不過貨櫃海運及鋼鐵族群則逆勢走揚，成台股撐盤要角。

北韓昨 (17) 日朝朝鮮半島東部海域試射短程飛彈，今日清晨再度發射一枚飛彈，據日本官員說法，該飛彈射程涵蓋美國所有領土。消息一出引發亞股震盪，日經跌幅最深，台股同樣走跌開低，一度摜破 17600 點，最低來到 17586.88 點。不過隨後跌幅收斂，仍守住 17600 點大關，場收 17652.032 點，小跌 21.84 點。

權值股今日較無表現，台積電 (2330-TW) 收平盤，聯發科 (2454-TW) 跌 0.7%，聯電 (2303-TW) 跌 0.2%，鴻海 (2317-TW) 則小漲 0.49%，日月光投控 (3711-TW) 同樣小漲 0.38%。千金股方面， 股王世芯 - KY(3661-TW)、股后信驊 (5274-TW)、力旺 (3529-TW) 及大立光 (3008-TW) 等 2000 元以上高價股連袂拉回。

受到中東衝突影響，多家貨櫃航商在紅海海域周邊停駛，得繞道好望角，有助緩和貨櫃海運供給過剩的壓力，帶動海運股逆勢走揚。台驊投控 (2636-TW) 攻漲停鎖住 90.9 元，陽明 (2609-TW) 也一度觸漲停，終場收 47.85 元，漲幅 8.14%，長榮 (2603-TW) 漲 5.6%，萬海 (2615-TW) 則漲 4.55%。

鋼鐵族群續揚，新鋼 (2032-TW)、海光 (2038-TW)、燁興 (2007-TW) 齊亮燈漲停，威致 (2028-TW) 漲 4.76%，中鋼 (2002-TW) 漲 0.76%，大成鋼 (2027-TW) 漲 0.51%，長榮鋼 (2211-TW) 漲 0.61%，聚亨 (2022-TW) 漲 0.79%。

上周四 (14 日) 英特爾 (INTC-US) 發表最新 AI 晶片，台灣也於周五 (15 日) 發布，同時看好 AI PC 發展，帶動 AI 族群走強。華碩 (2357-TW) 漲 5.54%，宏碁 (2353-TW) 漲 5.14%，仁寶 (2324-TW) 漲 4.69%，紛紛創下波段新高。健策 (2653-TW) 漲 2.71%，智原 (3035-TW) 漲 1.66%，以及廣達 (2382-TW) 漲 0.25%。不過英業達 (2356-TW)、世芯 - KY(3661-TW) 及創意 (3443-TW) 則修正整理。