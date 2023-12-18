〈台股盤中〉北韓射彈亞股震盪 台股一度跌破17600點 航海王、鋼鐵人逆揚

北韓今 (18) 日清晨向日本經濟海域發射洲際導彈，引發亞股震盪，台股在台積電壓盤下，一度重挫近 87 點，跌破 17600 點整數關，最低來到 17586.88 點，估量則量縮至 2800 億元，今日除了鋼鐵族群外，貨櫃海運也成為盤面焦點。

台積電 (2330-TW) 今日下跌 8 元或 1.36%，最低來到 577 元，聯發科 (2454-TW) 也同步走弱，台達電 (2308-TW)、聯電 (2303-TW) 也下跌逾 1%，鴻海 (2317-TW)、日月光投控 (3711-TW) 則在平盤震盪。

其餘電子指標來看，筆電雙雄華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW) 大漲半根停板，仁寶 (2324-TW) 也漲 5%，健策 (3653-TW) 漲 4%，不過，英業達 (2356-TW)、京元電子 (2449-TW)、力成 (6239-TW)、嘉澤 (3533-TW) 等下跌 3-4%，表現相對弱勢。

焦點族群方面，葉門「青年運動」組織對擬通過蘇伊士運河的多艘商船發動砲火襲擊，國際航商紛紛停駛紅海、繞道好望角，恐推升海運運費飆漲，長榮 (2603-TW) 及陽明 (2609-TW) 早盤大漲逾 7%。

至於上週五強勢表態的鋼鐵族群持續強勢表態，中鋼 (2002-TW)、大成鋼 (2028-TW) 早盤走揚領漲下，新鋼 (2032-TW)、海光 (2038-TW)、燁興 (2007-TW) 等亮燈漲停，長榮鋼 (2211-TW)、威致 (2028-TW)、聚亨 (2022-TW) 等均大漲半根停板。

法人表示，雖然台股今日受到北韓射彈呈現震盪，但估屬於短空，隨內資力挺，加上外資近期回頭，以及總統大選行情帶動下，台股今年封關前可望挑戰歷史年度第二高漲點、2009 年的 3596 點。