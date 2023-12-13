美11月核心PPI增速放緩至2% 創近3年新低

由於能源成本下滑，美國 11 月生產者物價指數 (CPI) 增速放緩，表明在聯準會 (Fed) 連番升息的背景下通膨壓力持續減弱。

美國勞工統計局 (BLS) 周三 (13 日) 公布的數據顯示，11 月生產者物價指數 (PPI) 年增 0.9% ，為今年 6 月以來新低，低於經濟學家預期的 1.0% ，前值自 1.3% 下修至 1.2%；按月來看增速為 0%，低於預期的成長 0.1%， 前值自 - 0.5% 上修至 - 0.4%。

美 11 月 PPI 年增 0.9% ，為今年 6 月以來新低。(圖：ZeroHedge)

剔除波動較大的食品和能源後，11 月核心 PPI 年升 2.0%，創 2021 年 1 月以來新低，低於經濟學家預期的 2.2% ，前值自 2.4% 下修至 2.3%；按月來看增速為 0%，低於市場預期的 0.2% ，與前值持平。

11 月核心 PPI 年升 2.0%，創 2021 年 1 月以來新低。(圖：ZeroHedge)

觀察報告細項，能源價格下跌再次成為 PPI 放緩的主要原因，食品和服務業月增速略有上升。最終需求商品指數繼 10 月份下降 1.4% 之後，11 月份持平，其中最終需求食品價格上漲 0.6%，最終需求商品 (扣除食品和能源) 價格上 0.2%，抵消最終需求能源指數 1.2% 的下降。

另外，最終需求服務指數持平，扣除貿易、運輸和倉儲的最終需求服務價格月增率小幅成長 0.1%。相反，貿易服務指數、運輸和倉儲服務指數分別下降 0.2% 和 0.5%。

能源價格下跌再次成為 PPI 放緩的主要原因，食品和服務業月增速略有上升。(圖：ZeroHedge)

經濟學家密切關注 PPI 報告的部分原因是，包括某些醫療保健專案和投資組合管理在內的幾個類別被用於計算 Fed 青睞的通膨指標，即個人消費支出 (PCE) 物價指數。

近幾個月來，通膨壓力整體上有所降溫。本周二公布的消費者物價指數 (CPI) 報告顯示，年通膨率有所下降，不過隨著住房和其他服務業成本的上升，單月通膨率有所回升。綜合來看，這些資料有助於強化這樣的觀點，即通膨正朝著 Fed 的 2% 目標回落。

Fed 將於稍晚台灣時間周四 (14 日) 凌晨三點公布最新利率決策，市場幾乎普遍認為本輪升息周期已經結束，本次的利率將按兵不動且自明年開始大幅降息。

市場分析指出，決策者面臨的關鍵問題不是何時降息，而是為什麼降息。外媒對經濟學家進行的一項調查顯示，近四分之三的經濟學家表示，降息將是為應對通膨降溫，28% 的經濟學家表示，降息將是因為經濟衰退的開始。