特斯拉召回200萬輛電動車 修復自動駕駛安全性漏洞

根據外媒周三 (13 日) 報導，美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 認定特斯拉的駕駛輔助系統「Autopilot」在防止誤用方面措施不足後，該公司宣布召回超過 200 萬輛電動車。

此舉是 NHTSA 長達數年的缺陷調查的結果，該機構將繼續監督特斯拉修復措施的有效性。當局發言人表示，調查發現，特斯拉讓司機控制自駕系統的方法不足。

NHTSA 周三表示：「自動化技術在提高安全性方面大有希望，但前提是要負責任地部署。今天的行動是透過優先考慮安全來改善自動化系統的一個例子。」

特斯拉在召回報告中表示，預估將在 12 月 12 日當天或之後不久開始部署軟體遠端更新 (over-the-air, OTA) 補救措施。截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 周三盤前股價下跌 1.46%，每股暫報 233.50 美元。

外媒報導指出，這是特斯拉今年第二次因自動駕駛系統而召回車輛。在發生數百起撞車事故後，特斯拉的自動駕駛系統受到越來越嚴格的審查，其中一些事故甚至導致了人員傷亡。

Autopilot 是每輛新特斯拉的標準配備，該系統利用攝影鏡頭將車速與周圍交通狀況相匹配，並協助司機行駛在明確標記的車道內。

自 2016 年底以來，特斯拉已經推出了被稱為「全自動駕駛」(Full Self-Driving) 的更進階功能。今年 2 月，NHTSA 對使用該系統的汽車以非法或不可預測的方式行駛 (包括超速和不完全停車) 表示擔憂，隨後該公司召回這套功能。

該機構已經啟動了 50 多起涉及特斯拉電動車的特別事故調查，這些車輛事故被懷疑與 Autopilot 有關。

不過，審查特斯拉自動駕駛系統的監管機構不僅僅是 NHTSA。該公司在 1 月份披露，已收到司法部要求提供與自動駕駛和完全自動駕駛有關的文件的請求。此外還有媒體報導，美國證券交易委員會 (SEC) 正在調查馬斯克在塑造該公司的自動駕駛主張方面所扮演的角色。