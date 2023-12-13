惠譽：中國明年經濟展望「中性」 債務風險增加

國際信評機構惠譽 (Fitch Ratings) 在周三 (13 日) 公布的一份《2024 年大中華區展望》(Greater China Outlook 2024) 報告指出，對中國經濟展望為「中性」，同時指出房產市場困境續存、地方政府債務與外部需求低迷等不利因素，預估明年中國經濟成長將放緩。

具體來看，惠譽預測中國明年國內生產毛額 (GDP) 將從今年的 5.3% 放緩至 4.6%，經濟成長大致穩定，整體上高於其他同等國家水準。

惠譽表示，中國可能會大量部署政策支持，尤其是財政政策，以限制經濟成長下滑風險，然而這樣的支持可能會使財政赤字繼續擴大，並對負債率造成進一步升溫的壓力。

由於中國房地產市場放緩的壓力，地方政府融資平台 (LGFV) 發行的債務可能會繼續逐漸轉移到主權資產負債表上。LGFV 通常是代表地方政府融資和建設基礎設施項目的投資公司。

另外，惠譽 8 月份將中國的信用評級定為 A+，展望為「穩定」。本月稍早，另一家信評機構穆迪 (Moody’s) 將中國 A1 債務評級的展望從「穩定」下修至「負面」，表示救助地方政府和國有企業以及控制房地產危機的成本將拖累中國的經濟復甦。

惠譽亞太主權評級部聯席董事 Jeremy Zook 在報告中寫道：「政策支持 (可能會更多地使用財政政策) 會得到明智的部署，以限制下行風險。」他補充說，對於房地產行業而言，在購房者信心出現實質性改善之前，不太可能出現持續復甦。

由於對中國經濟實力的擔憂，中國股市和人民幣在該地區的表現都不佳。企業和家庭的信心依然疲軟，各種提振房地產行業的努力也未能扭轉頹勢。

而在日前中國一年一度的經濟工作會議上，中國最高領導人誓言將把產業政策作為明年的首要經濟任務，這讓一些投資者感到失望，他們原本預估會有更有力的刺激措施來提振經濟成長。

惠譽表示：「中國的決策者可能會面臨又一個艱難的一年，要應對國內和外部需求低迷對經濟增長的挑戰。」