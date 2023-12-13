特斯拉Model 3部分車型即將失去7500美元聯邦稅收抵免

特斯拉 (TSLA-US) 周二 (12 日) 在其官網發布消息指出，根據美國通膨削減法案 (IRA) 的最新規定，特斯拉 Model 3 後輪驅動和長續航里程汽車將自 12 月 31 日起失去高達 7500 美元的聯邦稅收抵免。

美國財政部本月稍早發布指導方針，詳細介紹將於 1 月 1 日生效的最新電池採購限制，意讓美國電動車供應鏈擺脫對中國的依賴。

該公司在官網通告中表示：「根據 IRA 新規定的當前觀點，Model 3 後輪驅動和 Model 3 長程版的稅收抵免將於 2023 年 12 月 31 日結束。在 12 月 31 日之前提貨即可獲得全額稅收抵免。」

美國財政部 4 月表示，新的指導方針將把電動車製造商 Model 3 後輪驅動版的抵免額削減一半至 3750 美元，但特斯拉其他車型將保留全部優惠。

特斯拉在今年 7 月表示，其 Model 3 電動車的 7500 美元聯邦稅收抵免可能會在 12 月 31 日之後減少，但沒有詳細說明原因。

美國電動車抵免額目前要求在北美生產或組裝的電池組件價值至少 50%，或者來自美國或有貿易往來國家的關鍵礦物價值的 40%。 才有資格獲得 3750 美元的抵免額。

福特汽車 (F-US) 和通用汽車 (GM-US) 等其他汽車製造商預計從明年開始將有資格獲得其許多電動車型的全部稅收抵免，而福斯汽車則保持「謹慎樂觀」。