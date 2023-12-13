阿里巴巴旗下阿里雲高層離職 未來不確定性因素持續干擾

根據中國媒體 36 氪報導，阿里巴巴旗下阿里雲商務長蔡英華周三 (13 日) 卸任，離開阿里雲。有市場分析指出，阿里雲又痛失一位高層，在取消分拆和首次公開發行 (IPO) 後，這個陷入困境的部門正在思考未來的出路。

據了解，蔡英華在 2022 年 3 月空降阿里雲，出任阿里集團資深副總裁，為阿里雲近兩年推進政企業務的關鍵人物。

知情人士透露，目前尚不清楚蔡英華離職原因，但他的離開恰逢公司內部人事調整。截稿前，阿里巴巴發言人對此並未立即回應置評請求。

外媒認為，阿里巴巴上月宣布放棄分拆 110 億美元的雲端業務以及 IPO 計畫，此舉讓投資人感到不安，尤其是他們本就替該公司營收放緩憂心忡忡。阿里雲一度推動阿里巴巴整體公司的發展，還支撐該公司的人工智慧 (AI) 計畫。

就在分拆與 IPO 計畫放棄不久後，阿里巴巴開始整頓阿里雲的領導高層，任命了三名新高層來領導主要業務部門。分析認為，這些任命的新高層暗示著一場更大範圍的重組，目的是重振公司的未來命運。

截稿前，阿里巴巴 (BABA-US) 美股 ADR 周三盤前下跌 0.59%，每股暫報 70.97 美元；阿里巴巴 (9988-HK) 港股周三收跌 1%，報每股 69.40 港元。