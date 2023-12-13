等待Fed會議結果和政策利率方向 美債殖利率微跌

投資人等待聯準會最新利率決定以及貨幣政策和美國經濟前景指引，美國公債殖利率周三 (13 日) 小幅下跌。

美東時間清晨 5:31，10 年期美國公債殖利率下跌 1.7 個基點至 4.189%。2 年期公債殖利率下跌 0.7 個基點至 4.724%。

殖利率和價格呈反比。1 個基點等於 0.01 個百分點。

人們普遍預計聯準會將在周三政策會議結束時維持利率不變。這將是該利率連續第三次保持穩定。

許多投資人也期待聯準會能夠提供有關利率路徑的暗示，包括何時可能降息。至今政策制訂者對此幾乎沒有給出任何暗示，聯準會主席鮑爾本月稍早表示，現在猜測降息還為時過早。

周二 (12 日) 公布的數據顯示，11 月居民消費物價指數 (CPI) 較上月上漲 0.1%，年率上漲 3.1%。接受《道瓊》調查的經濟學家預計 CPI 環比持平，而全年漲幅符合預期。

扣除食品和能源價格的核心 CPI 月增 0.3%，較去年同期上漲 4%。

預計周三公布的生產者物價指數 (PPI) 將可提供進一步的通膨見解，該指數反映批發水準的通膨。根據《道瓊》調查，經濟學家預計 11 月 PPI 成長 0.1%，而 10 月數據為下降 0.5%。