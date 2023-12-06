2年期美債殖利率上揚 投資人消化經濟數據

美國公債殖利率周三 (6 日) 走升，投資人在勞動市場數據公布後評估經濟狀況。

美東時間清晨 6:04，10 年期公債殖利率上揚 2.4 個基點至 4.195%。周二 (5 日) 自 9 月初以來首次跌破 4.2% 大關。

2 年期公債殖利率上漲 3.7 個基點至 4.614%，彌補了周二最多下跌 7 個基點後的部分損失。

債券價格與殖利率成反比。1 個基點等於 0.01 個百分點。

周二公布的 JOLT 的 10 月職缺數據低於預期，顯示勞動市場正在降溫；總共出現 873 萬個職缺，減少 61.7 萬個，遠低於《道瓊》預估的 940 萬個；美國國債殖利率聞訊下跌。

投資人將這些數據視為聯準會升息可能生效的訊號。這些數據也可能影響聯準會的政策，因為官員一再表示他們的決策是由數據主導的。

聯準會自 2022 年初開始升息以冷卻經濟並緩解通膨，利率前景的不確定性在最近幾周有所蔓延。雖然人們普遍預計聯準會將在下周會議上維持利率不變，但幾乎沒有跡象顯示利率將會維持在高點多久。

聯準會主席鮑爾上周表示，現在猜測降息還為時過早，也沒有放棄進一步升息的選擇。

投資人周三將關注 10 月進出口數據和 11 月 ADP 私人就業報告。