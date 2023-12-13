富國銀行：市場對聯準會降息過於樂觀 建議維持守勢

富國銀行美國股票策略主管 Chris Harvey 表示，儘管聯準會預計已經結束緊縮，但股市走得太過頭，對可能的衝擊未做好準備。

Harvey 在聯準會當地時間周三 (13 日) 公布利率決議前表示，預計聯準會主席鮑爾將繼續強調「更長時間內保持更高的利率」的基調，並試圖勸阻市場對很快放鬆政策的預期，但市場是否認可鮑爾的說法仍需觀察。

與樂觀派的多頭不同，Harvey 對於美股近期反彈能否持續，抱持懷疑態度。

Harvey 表示，美國股市將在 2024 年上半年出現下跌，原因是企業的定價權逐漸消退，而且歷史先例表明，波動性將在下一年初反彈。

華爾街的恐慌指標—芝加哥選擇權交易所波動率指數 (VIX) 最近一直處於低迷，這一數字低於 13，接近疫情前的低點。 Harvey 表示：「儘管 VIX 顯示一切順利，但我們預計未來市場將更加動盪。」

他認為，VIX 數值如此之低，表明市場沈迷於過去，「沒有什麼能真正嚇到它，也沒有什麼能讓它感到驚訝。」

他補充說，但「歷史告訴你的恰恰相反」，回顧 1998 年，當 VIX 指數在年初低於 14 時，波動性會急劇上升，股市會在上半年下跌。

Harvey 表示：「市場有相當程度的過度自信，對聯準會放寬政策有點過於樂觀。」

Harvey 的團隊在 11 月底上調了公用事業和醫療保健類股的評級，目前建議投資者堅持防禦性押注。Harvey 預計，市場將在 2024 年下半年變得更具建設性，並在聯準會最終開始降息時轉向積極。