投資人繼續等待勞動市場數據 美債殖利率反彈

美國公債殖利率周四 (7 日) 走高，投資人考慮經濟狀況，特別是勞動市場，以及它可能如何影響聯準會的貨幣政策。

美東時間清晨 5:03，10 年期公債殖利率上漲 2.5 個基點至 4.146%。周三 (6 日) 一度跌至 4.117%，為 9 月初以來的最低水準。

2 年期公債殖利率上漲 0.2 個基點至 4.605%。

殖利率和價格走勢相反。1 個基點等於 0.01 個百分點。

投資人從經濟數據中尋找有關勞動市場狀況的線索，以及有關聯準會利率政策前景的訊號。

ADP 周三的就業變化報告顯示，11 月私人就業人數增加 10.3 萬人，低於《道瓊》經濟學家調查先前預期的 12.8 萬人。

這是本周發布的第二組暗示勞動市場降溫的數據。先前 JOLT 的報告顯示，10 月職缺大幅下降至 973 萬個，也遠低於預期。

每周首次申請失業救濟人數將於周四公布；周五 (8 日) 將發布 11 月就業報告。

這是聯準會下周開會討論貨幣政策之前發布的最後關鍵數據之一。

人們普遍預計聯準會屆時將維持利率不變，但投資人期望得到有關官員對明年政策和全面經濟預期的暗示。包括是否即將降息，以及政策制訂者在利率維持高點的情況下預計經濟將如何發展。