等待最新勞動數據 美債殖利率下跌

美國公債殖利率周二 (5 日) 下跌，投資人等待就業數據，該數據可能提供有關經濟狀況和聯準會限制性貨幣政策影響的暗示。

美東時間上午 6:21，10 年期公債殖利率下跌 4.1 個基點至 4.245%。2 年期公債殖利率下跌 2.3 個基點至 4.635%。

殖利率和價格走勢相反，1 個基點相當於 0.01 個百分點。

投資人一直在評估聯準會利率政策的未來走向，並從經濟數據中尋找有關聯準會下周會議結束時可能宣布的內容的線索。

人們普遍預期聯準會屆時將維持利率不變，但許多投資人仍希望政策制訂者能多透露有關何時開始降息的看法。然而，聯準會主席鮑爾上周表示，任何有關降息的猜測以及貨幣政策限制性足夠的假設都「為時過早」。

由於聯準會已進入所謂的「緘默期」，在此期間官員們無法在政策會議之前和之後公開發表講話，投資人無法在會議前從政策制訂者那裡獲得任何新的見解。

然而，各種經濟數據點都是事先預期的，並且可以提供有關經濟狀況、以及更高的利率是否在冷卻經濟方面發揮預期效果的暗示。

ISM 服務業數據將於周二與 10 月 JOLT 職缺資料一起發布。本周稍後預計將公布 ADP 私人就業報告以及 11 月非農業就業數據和失業率數據。