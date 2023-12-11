花旗分析師：OPEC+明年將需維持減產政策 保持油市供需平衡

花旗集團 (Citigroup) 周一 (11 日) 表示，石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 將需要在明年全年維持最新的石油供應削減，以保持全球市場的平衡。

OPEC + 近期宣布，將在明年第一季每天再削減 90 萬桶石油供應，如有必要，還可能延長這一措施。花旗認為，以沙烏地阿拉伯為首的 23 國集團可能需要這麼做，好保持油價接近當前水準。

該行全球大宗商品研究主管 Max Layton 周一受訪時表示，這些減產確實需要維持下去，以便在明年保持市場平衡。他認為，如果 OPEC + 共同努力可以平衡油市，並將原油價格保持在每桶 70 至 80 美元。

到目前為止，交易員們對 OPEC + 的承諾並不感冒，他們仍懷疑該組織是否會大幅削減供應，以抑制明年上半年即將出現的供應過剩。自 OPEC + 於 11 月 30 日開會以來，油價已下跌約 10%，周一倫敦交易價格接近每桶 75 美元。

然而，對於許多 OPEC + 成員國來說，每桶 70 美元至 80 美元的油價區間可能還不足以支付政府開支。有分析指出，沙烏地阿拉伯可能需要接近每桶 100 美元的油價。

Layton 指出，全球油市將在第二季面臨約每日 100 萬桶的供應過剩，明年全年將面臨約每日 60 萬桶的過剩。

儘管如此，Layton 補充說，最近的價格走勢大部分已「結束」，隨著最大的石油進口國中國推出「重大」刺激經濟的一攬子計畫，市場可能會在每桶 75 美元左右得到支撐。

他還說，如果 OPEC + 轉而恢復所有的閒置產能，則油價可能會暴跌 50%。不過這種「替代方案非常痛苦」，OPEC + 可能會堅持到底，該組織有能力將市場團結起來。

截稿前，明年 2 月到期的布蘭特原油期貨下跌 0.03%，至每桶 75.82 美元；明年 1 月到期的西德州原油期貨下跌 0.06%，至每桶 71.19 美元。

