〈能源盤後〉油價收紅 擺脫2018年迄今最長連跌頹勢 

國際油價周一 (11 日) 收紅，擺脫 2018 年迄今最長周線連跌頹勢。天然氣期貨價則下跌，反映氣候異常溫暖打壓取暖需求。

能源商品價格

1 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 9 美分或 0.1%，收每桶 71.32 美元。WTI 上周下跌 3.8%，是連續第七周收黑，創 2018 年以來最長連跌。

2 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 19 美分或約 0.3%，報每桶 76.03 美元，上周共下跌近 3.9%。

1 月交割的汽油期貨價格下跌 0.3%，收每加侖 2.04 美元。

1 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.1%，收每加侖 2.61 美元。

1 月交割的天然氣期貨價格下跌 15 美分或 5.87%，收每百萬 Btu 2.43 美元，是 6 月 14 日迄今最低。

市場驅動力

Sevens Report Research 共同編輯 Tyler Richey 表示，WTI 上周曾測試今年關鍵支撐價位 (約在每桶接近 70 美元)，進入本周後彈升，反映期貨市場短期超賣的狀況。他表示，投資人信心改善，加上追逐風險的資金流，也都為油價提供支撐。

油價周一盤中大多時候是下跌的，主因是中國國家統計局周末公布的報告顯示通縮惡化，官方消費者物價指數 (CPI) 下跌 0.5%，創三年來最大跌幅。

Jones Trading 首席市場策略師 Mike O’Rourke 表示，中國通縮加深，代表全球第二大經濟體對石油在內的工業用大宗商品的需求減弱，加上歐洲大部分國家不是接近、就是已經步入經濟衰退，都讓全球需求展望蒙塵。

O’Rourke 說：「中國經濟降溫，歐洲國家不是即將、就是已經步入衰退。美國經濟自 3 月以來也降溫，雖然仍優於其他地方，這是我們油價預估保持每桶約 70 美元的原因。」

投資人對石油輸出國家組織及夥伴國 (OPEC+) 落實 2024 年第 1 季的減產承諾，仍抱持懷疑態度。XS.com 資深市場分析師 Rania Gule 說，「此事影響到非 OPEC + 國家的產量預估，並讓明年供給過剩的疑慮升高。」

RBC Capital 團隊發布 2024 年大宗商品展望報告，形容石油已變成某種「眼見為憑」的市場，交易員等待更多減產承諾兌現。該團隊預估，價格將繼續震盪，且無特定方向可循，直到市場看到和自願減產有關的明確數據。

Saxo Bank 大宗商品策略主管 Ole Hansen，就算美國政府周一宣布採購計畫，以填補戰略石油庫存 (SPR)，仍不足以帶動油價出現持久的漲勢。

天然氣期貨價下跌

道瓊市場數據顯示，天然氣期貨價格下挫至 6 月以來最低。

Schneider Elctric 大宗商品策略師 Victoria Dircksen 表示，美國國家海洋暨大氣總署 (NOAA) 對未來 8 到 14 天的預報數據顯示，在耶誕節到來以前，美國偏低緯度幾乎全部的州，平均氣溫都將超過歷史均值。

Dircksen 說：「格外溫和的氣溫，可能大幅抑制全美國的取暖需求，加上產量持續超越市場預期，供給湧入市場，因而壓低價格。」

Quantum Gas & Power Services 執行長兼總裁 Seth Sewell 則警告，每當市場跌得又深又快，就可能出現同樣強力的反彈，只不過要有條件支撐，像是寒冷的天氣預報、天然氣管線壞掉等。